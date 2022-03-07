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Türkiye hazır giyimde büyüyor

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 696 bin kişilik istihdam ordusu, 3,44 milyon ton üretim kapasitesiyle gerçekleştirdiği 22,5 milyar dolar ihracatla her geçen yıl büyümeye devam ediyor.

Ekonomi 07.03.2022, 16:11
Türkiye hazır giyimde büyüyor

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 696 bin kişilik istihdam ordusu, 3,44 milyon ton üretim kapasitesiyle gerçekleştirdiği 22,5 milyar dolar ihracatla her geçen yıl büyümeye devam ediyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 2022 yılı Şubat ayı raporuna göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü büyük bir ivme yakaladı. Sektör 2021 yılında dünyanın en büyük üretim kapasitesinde beşinci, Avrupa’nın en büyük yedinci ihracatçısı, Avrupa’nın en büyük denim ihracatçısı, dünyanın en büyük ikinci çorap ihracatçısı, Avrupa Birliği’nin en büyük üçüncü tedarikçisi oldu.

Hazır giyim sanayinde yüksek yatırım iştahı ise yüzleri güldürdü. Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, yeni kapasite, dijitalleşme amaçlı yatırımlar ise büyüme kaydediyor.

2015 yılında 104 belge (yatırım teşvik) alınırken bunun rakamsal maliyeti 170 milyon TL oldu. Bu rakam sırasıyla; 2016 yılında 138 belge, 225 milyon TL yatırım, 2017 yılında 199 belge, 580 milyon yatırım, 2018 yılında 321 belge 1 milyar 320 milyon TL yatırım, 2019 yılında 376 belge 1 milyar 940 milyon TL yatırım, 2020 yılında 476 belge, 2 milyar 690 milyon yatırım, 202 yılında bin 191 belge, 5 milyar 370 milyon yatırım şeklinde oldu.

Sektör geçen yıl en çok Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi ülkelere ihracat yaptı. 2020 yılında Almanya’ya 3 milyar 136 milyon 8 dolar ihracat yapan sektör bu rakamı 2021 yılında yüzde 10 artırarak 3 milyar 465 milyon 8 dolara çıkardı

Yine 2020 yılında İspanya’ya 2 milyar 20 milyon 9 dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam 2021 yılında yüzde 34,6 artarak 2 milyar 716 milyon 6 dolara yükseldi.

2020 yılında İngiltere’ye 1 milyar 897 milyon 2 dolarlık ihracat yapılırken bu rakam 2021 yılında yüzde 9,4 artarak 2 milyar 069 milyon 3 dolar oldu.

2020 yılında Hollanda’ya 1 milyar 250 milyon 9 dolarlık ihracat yapılırken bu rakam 2021 yılında yüzde 22,2 artarak 1 milyar 526 milyon 5 dolar oldu.

2020 yılında Fransa’ya 809 milyon dolarlık ihracat yapılırken bu rakam 2021 yılında yüzde 27,6 artarak 1 milyar 31 milyon 9 dolar oldu.

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