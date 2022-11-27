Türkiye-Gürcistan arasında Iphone turizmi

Son dönemde Iphone telefonlarının Gürcistan’da Türkiye’ye göre daha uygun fiyatla satılması nedeniyle Türkiye’den Gürcistan’a yönelik bir telefon turizmi hareketliliği yaşanıyor.

Komşu ülke Gürcistan’da Iphone telefon fiyatları vergilerden kaynaklı, 15 bin lira daha uygun ulunca Türkiye’nin bir çok şehrinden günübirlik gelenler Gürcistan’ın Batum şehrine akın ediyor.

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda bu kez telefon trafiği yaşanıyor. Apple geçtiğimiz Eylül ayında yeni iPhone 14 serisini tanıttı. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılan modeller yine Eylül ayında satışa çıktı. Modeline göre ülkemizde İphone fiyatları, 30 bin ile 57 bin lira arasında fiyatlar değişirken, yurt dışında bu fiyatlar vergilerden kaynaklı düşük olunca Sarp Sınır Kapısı’nı kimlikle geçerek günübirlik Gürcistan’a giden Türk vatandaşları, Batum kentinde Apple Store’den aldıkları telefonları vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza alabiliyor. Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de konuyla ilgili karar yayınlanırken, buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. IMEI kayıt harcı 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.

Yıl sonuna kadar aldıkları telefonlar için 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödemek istemeyenler özellikle hafta sonları Gürcistan’a akın ederken, aldıkları telefonlarının hem IMEI kayıtlarını yapmak hem de vergi iadesi (tax free) yaptırarak ülkemize göre 15 bin liraya kadar uyguna almış oluyorlar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların kimi gelmişken tatil yapıyor, kimi ise günü birlik telefon alıp ülkesine geri dönüyor. Sarp Sınır kapısında geçişler sorun yaşanmazken, Batum’da mağazalardan aldıkları telefonlarda vergi iadesi yapmak isteyenlerin Gürcistan tarafında tax free banklarında büyük yoğunluğa sebep oluyor.

İstanbul’dan Batum’a telefon almaya geldiğini ifade eden Ömer Faruk Kaşarcıoğlu, geçişlerde yoğunluk olduğunu ifade ederek, Apple mağazalarında yoğunluktan kaynaklı isdediği telefonların da bulunmadığını söyledi. 3-4 mağaza gezerek zor bir şekilde telefon bulduğunu ifade eden Kaşarcıoğlu, “Gelirken 1 saat içinde girdik. Fakat çıkarken 3-4 saat sürüyor. Türkiye’de KDV’si çok. Bu tarafta ise hem tax free alıyorsun hem de KDV yok” dedi.

Osmaniye’den gelen bir başka İphone kullanıcısı ise “Bizzat telefon için geldim Batum’a. iPhone 14 Pro 128’lik olanı aldım. 24 bin 500 Türk lirasına. Gümrükte 2 bin 900 lira iadesi oldu. Türkiye fiyatı ise 45-50 bin arası civarında” dedi.

İstanbul’dan hem gezmek için hem de telefon almaya Batum’a geldiğin ifade eden Anıl Gül ise, “İphone 13 pro Max 128 GB’lık telefonu 24 bin liraya aldım. Bin 500 lira da tax free geri almış oldum. Yani 21 bin 500 liraya geliyor. Türkiye’de bu telefonu alırsam yaklaşık 42 bin liraya almış oluyordum. Yani 20 bin liraya kadar karım olmuş oldu” ifadelerini kullandı.