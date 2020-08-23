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Türkiye günlük uçuş sayısında birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs Covid-19 nedeniyle tüm dünyada faaliyetleri azalan hava trafiğinin Türkiye’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye ulaştığını duyurdu.
Ekonomi 23.08.2020, 09:02
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“BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ”
Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kovid devam ediyor. Bu sebeple havacılığın toparlanması tüm dünyada yavaş oluyor. Türkiye günlük uçuş sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %50’ye ulaştı. Bu seviye ile uçuş sayısı bakımından birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız” ifadelerini kulladı.
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