Türkiye günlük uçuş sayısında birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

“BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ”

Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kovid devam ediyor. Bu sebeple havacılığın toparlanması tüm dünyada yavaş oluyor. Türkiye günlük uçuş sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %50’ye ulaştı. Bu seviye ile uçuş sayısı bakımından birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız” ifadelerini kulladı.