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Türkiye, genç işsizlik oranında dünya beşincisi oldu

ÜLKELERE GÖRE GENÇ İŞSİZLİK ORANLARI BELLİ OLURKEN, TÜRKİYE’NİN YÜZDE 22,8 GENÇ İŞSİZLİK ORANI İLE BEŞİNCİ SIRAYA YERLEŞTİĞİ SAPTANDI. İLK SIRADA YER ALAN ÜLKE İSE YÜZDE 58,1 İLE GÜNEY AFRİKA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.

Türkiye, genç işsizlik oranında dünya beşincisi oldu

ÜLKELERE GÖRE GENÇ İŞSİZLİK ORANLARI BELLİ OLURKEN, TÜRKİYE’NİN YÜZDE 22,8 GENÇ İŞSİZLİK ORANI İLE BEŞİNCİ SIRAYA YERLEŞTİĞİ SAPTANDI. İLK SIRADA YER ALAN ÜLKE İSE YÜZDE 58,1 İLE GÜNEY AFRİKA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:45
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Türkiye, genç işsizlik oranında dünya beşincisi oldu

Ülkelere göre genç işsizlik oranları belli olurken, Türkiye’nin yüzde 22,8 genç işsizlik oranı ile beşinci sıraya yerleştiği saptandı. İlk sırada yer alan ülke ise yüzde 58,1 ile Güney Afrika olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, işsizlik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, bu yıl işsizlik ile alakalı çıkan haber adedi 19 bin 818 olarak kaydedildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise kovid-19 süreciyle birlikte işsizlik haberlerinin arttığı saptanırken, son zamanlarda açıklanan açlık ve yokluk sınırında oldukça konuşulduğu görüldü. Koronavirüs sürecinde yaşanan işten çıkarmaların da bu tabloda oldukça etken rol oynadığı görüldü.

Ajans Press’in countryeconomy.com verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre genç işsizlik oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye yüzde 22,8 ile beşinci sıraya yerleştiği saptanırken, ilk sırada yer alan ülke ise yüzde 58,1 oran ile Güney Afrika olarak kayıtlara geçti. Genç işsizlikte yer alan sırasıyla diğer 5 ülke ise yüzde 35,6 ile Yunanistan, 33,1 ile İspanya, yüzde 28 ile de İtalya olarak gerçekleşti. Listede yer alan ülkeler içinde en düşük oranın yüzde 3,8 ile Japonya’da olduğu gözlendi. Genç işsizlerin en düşük olduğu diğer ülkeler ise, Araştırma 25 yaş altını kapsarken, genel işsizlik oranlarına bakıldığında yine en çok payı Güney Afrika’nın aldığı saptandı.

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