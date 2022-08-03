Gayrimenkul danışmanı Ghasemi Pirbalouti, “Son yıllarda Türkiye’deki emlak sektöründe bir değişim yaşandığını söylemek mümkün. Bu çerçevede konutlar sadece bir barınma aracı olmaktan çıktı ve önemli bir yatırım aracına dönüştü. Bu anlamda Türkiye gayrimenkul yatırımları için ideal bir seçenek konumunda” dedi.

Küresel boyutta gayrimenkul yatırımcılarına hizmet veren Real State Emlak’ın kurucusu Abbas Ghasemi Pirbalouti emlak sektörüne dahil önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin gayrimenkul açısından önemli bir yatırım bölgesi haline geldiğine değinen Pirbalouti, “Son yıllarda Türkiye’deki emlak sektöründe bir değişim yaşandığını söylemek mümkün. Bu çerçevede konutlar sadece bir barınma aracı olmaktan çıktı ve önemli bir yatırım aracına dönüştü. Bu anlamda Türkiye gayrimenkul yatırımları için ideal bir seçenek konumunda” sözleriyle Türkiye’nin yaşadığı sektörel değişiminin altını çizdi. Pirbalouti, “Özellikle yabancılar için cazip bir seçenek haline dönüşen Türkiye’deki emlak sektörü, ülke ekonomisine de önemli bir döviz getirisi sağlıyor. Böylelikle her iki tarafta kazançlı çıkıyor” şeklinde konuştu.

Pirbalouti, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye genel olarak emlak sektörünü bir yatırım aracı olarak açtı ve bu durum yabancılar tarafından büyük bir rağbet görüyor. Bu ilgi aynı zamanda Türkiye’deki konutların değerli olduğunu da gösteriyor. Gayrimenkul yatırımları için Türkiye’yi tercih eden yabancılar şu ana kadar pişman olmadı. Aksine bizim danışmanlığını yaptığımız yatırımcılar, yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldı. Benzer bir grafiğin bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye emlak sektörüne yatırım yapanların pişman olmayacağını aksine yatırımlarının karşılığını alacağını düşünüyorum.”

Türkiye’ye yatırım yapacaklara da tavsiyelerde bulunan Pirbalouti, “Türkiye’de yatırım açısından bazı bölgeler daha fazla ilgi görüyor ve yatırımcılara daha yüksek getiri sağlıyor. Getiri konusu hem konutun kendi değeriyle hem de kira geliriyle alakalı. İki türlü de karlı çıkmak mümkün. Bunun için sadece doğru bölgedeki konutlara yönelmek gerekiyor” diye konuştu.

Kiraya vermek maksadıyla konut alacaklara değinen Pirbalouti, “Çoğunlukla 1+1 ve 2+1 yapısında olan konutlar daha kolay kiraya veriliyor. Bu maksatla yatırım yapmak isteyenler 1+1 ve 2+1’e yönelebilir. Böylelikle arzu ettikleri gibi evlerini daha hızlı bir şekilde kiraya verme fırsatı yakalayabilirler” ifadelerini kullandı.