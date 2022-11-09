Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan zam açıklaması: “Ekmek aralık ayında 7.5 TL olacak açıklaması tamamen gerçek dışıdır”

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil Balcı, ekmek fiyatının 7.5 TL olması yönünde çıkan iddialara karşı “Ekmek aralık ayında 7.5 TL olacak açıklaması tamamen gerçek dışıdır” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Federasyon Başkanı Halil Balcı, başta İstanbul olmak üzere bazı illerde ekmek fiyatının 7.5 TL olacağına dair çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen ‘ekmeğin zamlanacağı’ iddialarına yönelik tepki gösteren Balcı, “Kendisinin fırıncı olmadığı, fırıncı esnafını hiçbir şekilde temsil etmeyen 30 tane üye yapan adına da ekmek işverenleri sendikası unvanı koyup İstanbul da 3 bin tane çalışan işletmemiz varken bu mesleği icra etmeyen kişiyi kınıyoruz, doğru bulmuyoruz. Aynı Kişi Türk milletimize hakaret ettiği gibi yanlış ifadeler kullanarak gerçekle bağdaşmayan açıklamalarda bulunmuştur. Türk milletimizin yılda 210 kg ekmek tükettiğini söylüyor oysa ki bizim insanımız yılda 81kg ekmek tüketiyor, yani günde 224 g ekmek tüketiyor bu da normal olan tüketimdir” diye konuştu.

“Ekmek aralık ayında 7.5 TL olacak açıklaması tamamen gerçek dışıdır”

Asılsız açıklamalarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki süreç içerisine girileceği bilgisini kaydeden Halil Balcı, “Ekmek aralık ayında 7.5 TL olacak açıklaması tamamen gerçek dışıdır. Bu kişilerin fiyat talep etme yetkisi de yoktur. Türkiye genelinde bir açıklama yapılacaksa; Türkiye Odalar ve Borsalar birliği tarafından yapılan açıklama ve bizim üst kuruluşumuz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu genel başkanının yapılacağı açıklamalar dikkate alınmalı ve doğru bir şekilde vatandaşa duyurulmalıdır. Bunun dışındaki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bu kişiyle ilgili Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk, bu tür yetkisiz kişilerin ekmek konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirmemesi konusunda RTÜK Başkanı ile görüştük. Bugün de yazımızla müracaat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“En yetkili ağız olarak ifade ediyorum ki; Aralık ayında ekmeği azami 5 TL’den tüketeceğiz”

Önümüzdeki Aralık-Ocak ayı içerisinde zam yapılmayacağını belirten Balcı, ekmeğin güncel fiyatına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Ekmek fiyatı konusunda 7.5 TL gibi bir rakam aralık ve ocak ayında gündemimizde değil. İlgili bakanlıklarımızın yapmış olduğu destekleme, gerekli çalışma neticesinde en makul seviyede tuttuğumuzu ve bundan sonra da tutmaya çalışacağımızı belirtiyorum. En yetkili ağız olarak ifade ediyorum ki; Aralık ayında ekmeği azami 5 TL’den tüketeceğiz, ocak ayında da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yakın gelecekte ekmeğin 7.5 TL olması gündemimizde değil” ifadelerine yer verdi.