Türkiye Finans’tan üst seviye bankacılık: Âlâ

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerine âlâ bir bankacılık deneyimi sunuyor. Üst düzey bankacılık hizmetlerinin tek bir çatı altında toplandığı Âlâ segmenti ile Türkiye Finans’ın varlıklı müşterilerine ve ailelerine avantajlarla dolu bankacılık hizmetleri sunulacak. Âlâ Bankacılık müşterileri, bankanın sunduğu üst seviye hizmet ve ayrıcalıklarından hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabilecekler.

Âlâ ile yepyeni bir müşteri deneyimi

Türkiye Finans Âlâ müşterileri, özel dizayn edilen Âlâ şubelerinde ayrıcalıklı ürün ve hizmetler deneyimleyebilecekler. Ayrıca müşteriler Türkiye Finans’ın mobil bankacılık uygulamasında sunulan özel kampanyalar ve avantajlı tekliflerden faydalanabilecekler. Âlâ müşterileri ve aileleri için özel hazırlanan turkiyefinansala.com web sitesi üzerinden müşteriler; konaklamadan araç kiralamaya, çeşitli danışmanlık hizmetlerinden kültür ve eğlence aktiviteleri ile yeme-içmeye kadar geniş yelpazede kişiye özel olarak sunulan tüm kampanya detaylarına ulaşabilecekler. Âlâ müşterileri, sunulan tüm bu avantajların yanı sıra VIP transfer ve farklı havalimanı hizmetlerini bir arada sunan ayrıcalıklardan da yararlanabilecekler.

Ayrıcalıklı ürün ve hizmetler…

Âlâ Bankacılık müşterileri, kullanıcısına birçok ayrıcalık ve değer sunan Âlâ Kart’a kolayca sahip olabilecekler. Türkiye Finans ATM’lerinin yanı sıra PTT ve Yapı Kredi ATM’lerinden günlük yüksek tutarlı olarak 7 gün 24 saat para çekebilecek olan Âlâ müşterileri, Türkiye Finans şubelerinde bulunan kiralık kasalardan da yüzde 50 indirim avantajıyla yararlanabilecekler.

Türkiye Finans şubelerinden yapacakları bankacılık işlemlerini öncelikli, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilecek olan üst seviye bankacılık müşterileri, sadece Âlâ müşterilerine özel 0850 393 22 44 numaralı çağrı merkezi üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz üst seviye bankacılık segmenti Âlâ hakkında şunları söyledi: “Türkiye Finans olarak üst segment müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz hizmetleri ve daha fazlasını Âlâ çatısı altında birleştiriyoruz. Âlâ ile varlıklı müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir müşteri deneyim sunmayı hedefliyoruz. Uzun yıllar çok emek vermiş, çok çaba sarf etmiş, bugünkü birikimlerini oluşturmuş müşterilerimiz için bu emeklerinin karşılığını alabilecekleri özel hizmet ve avantajları barındıran farklı bir dünya oluşturmak istedik. Yepyeni bir müşteri deneyimi sunacağımız Âlâ dünyasının, çabalarının karşılığını sunacak avantajlarla müşterilerimiz için vazgeçilmez olmasını istiyoruz. Yıllarca birikimleri için çalışmış, didinmiş müşterilerimiz her şeyin en âlâsını hak ediyorlar. Âlâ müşterilerimizin sahip oldukları varlıkları en doğru biçimde değerlendirmeleri, hayatlarını kolaylaştıracak birçok imkândan ayrıcalıklı bir şekilde faydalanabilmeleri bizim için çok kıymetli. Kişiselleştirilmiş bankacılık hizmetlerini mükemmel müşteri deneyimi odağında bir araya getiriyor; Âlâ müşterilerimize özel şubeler, hizmetler, kampanyalar ve dijital bankacılık kanalları sunuyoruz. 2021 yılında tüm ülke genelinde sayısını artırmayı hedeflediğimiz Türkiye Finans Âlâ şubelerimizle ve dijital platformlarımızla farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkesi âlâ dünyasına davet ediyoruz.”