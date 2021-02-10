Türkiye Finans’tan IBAN’sız, 7/24 para transferi

Türkiye Finans Katılım Bankası, hızla dijitalleşen yeni dünyada müşterilerine sunduğu yeni sistemlerle bankacılık işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uygulamaya aldığı KOLAS’ı (Kolay Adresleme Sistemi) devreye alarak müşterilerinin IBAN numarasını iletmeden kolay, akılda kalıcı, hesabına tanımlı Kolay Adres bilgisini paylaşarak, farklı bankalardaki hesaplardan hızlı ve kolay para transferi alabilmeyi sağlıyor. Kolay Adresleme ile Banka, bireysel veya tüzel müşterilerinin cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi veya pasaport numarası bilgilerini IBAN ile eşleştirerek, para transferi işlemlerinin 7 gün 24 saat gerçekleştirmesine imkân tanıyor.

Türkiye Finans’ın uygulamaya aldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geliştirdiği para transfer sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ise farklı banka hesapları arasında 7 gün 24 saat para transferi yapılabilmesini sağlıyor. EFT’ye göre para transferi işlemini daha hızlı gerçekleştiren FAST, para karşı hesaba aktarıldığında hem göndericiye hem alıcıya anlık bilgilendirme olanağı da sunuyor.

Banka; Türkiye Finans mobil şubelerinden 7/24 para transferini KOLAS ile kolaylaştırmanın ötesinde, TR Karekod ile entegre ederek hem para transferi alma hem de gönderme süresini daha da kısa süreye taşıyacak. Alıcı ya da gönderici konumundaki mobil şube kullanıcılarının çok kısa sürede kullanımına açılacak olan TR Karekod ile işlem özelliği, karşı tarafla yan yana ya da uzak mesafedeyken de para transferini mümkün kılıyor.

Uzun zamandır dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlar sayesinde Türkiye Finans’ın bankacılık sektörünün dijital dönüşüm sürecine en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olduğunu ifade eden Türkiye Finans Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı Satış Müdürü Melis Tosun Arslan “Nakit yönetimi ürünlerimizle müşterilerimize kolaylıklar sunmaya ve hayatlarına fark katmaya devam ediyoruz. Ödeme, tahsilat ve tedarik zinciri çözümlerinin yanı sıra, 7 gün 24 saat kesintisiz para transferi alma ve gönderme hizmetimizle de müşterilerimizin yanındayız. Dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında öncüleri arasında yer almaktan gurur duyduğumuz, Merkez Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz FAST projemizi de bu kapsamda müşterilerimizin kullanımına sunduk. FAST ile 7 gün 24 saat bankacılık işlemlerinin kesintisiz ve hızlı yapıldığı yepyeni bir döneme girdik. Üstelik yine Merkez Bankası ve BKM iş birliği içerisinde geliştirdiğimiz KOLAS projemiz ile FAST’ı birleştirerek, 26 haneli IBAN numarasına gerek kalmadan müşterilerimizin diğer bankalardan para almalarını ve göndermelerini sağladık. Türkiye Finans olarak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümlere en hızlı adapte olan öncü bankalardan biri olmaya devam edeceğiz” dedi.