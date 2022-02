Türkiye Finans’tan 2021 yılında ekonomiye 76 milyar liralık destek

Son yıllarda gerçekleştirdiği üretime dönüş odaklı çalışmalarla ülkemizin üretim ve ihracat eksenli büyüme stratejisini destekleyen banka, 2021 yılında ülke ekonomisine 76 milyar lira değerinde katkı sundu.

Türkiye Finans Katılım Bankası 2021 yılı mali bilançosunu KAP’a açıkladı. 9 Şubat tarihinde yapılan açıklamada banka, 2021 yılında ülke ekonomisine 76 milyar lira katkı sağladığını duyurdu. Finansal sonuçlara dair açıklama yapan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Ülkemizi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliği, pandeminin yavaşlamasıyla 2021 yılında etkisini daha fazla hissettirirken, bir katılım finans kuruluşu olarak bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığımızı sürdürdük. Bu anlayışla hem bireysel hem de ticari tarafta verdiğimiz finansman desteğinde hız kesmeyerek ülke ekonomisine 76 milyar liralık katkı sağladık” dedi. Murat Akşam, kullandırılan fonları yüzde 29, gayri nakdi finansmanları ise yüzde 55 büyütmelerinde bu stratejinin payının büyük olduğunu belirtti. Akşam, “Aktif büyüklüğümüz 2020 yılı Aralık sonuna göre yüzde 42 artışla 116 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapımızı koruyup yasal özkaynaklarımızı yüzde 35 arttırarak 10 milyar TL’nin üzerine çıkarttık” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM VE İHRACATI FONLAMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye Finans olarak 2022 yılında ilk 10 banka arasına girme hedefini koruduklarını kaydeden Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankanın ana stratejilerinden birinin üretim, ticaret ve ihracata katkı sağlamak olduğunu ekledi. Bu alanlarda büyümenin öncülüğünü yapacaklarını, dijital bankacılık yetkinlikleriyle insan odaklı bankacılık anlayışını harmanlayarak toplumun farklı kesimlerini fonlamanın yanı sıra reel sektöre nakdi ve gayri nakdi finansman desteği sunmaya devam edeceklerini kaydeden Akşam sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye’nin üreticisi, esnafı ve finans kuruluşlarıyla yılda en az 500 milyar dolar ihracat yapabilecek kapasitede olduğunu biliyor ve bu hedefi yakalayacağımızı ön görüyoruz. Türkiye Finans olarak bu hedefin gerçekleşmesi için toplumun farklı kesimlerine her türlü desteği vermeye hazırız.”

TOPLANAN FONLAR İÇERİSİNDE TÜRK LİRASININ PAYINI YÜZDE 37 ARTTIRDI.

Türkiye Finans 2021 yılında toplanan fonlarını yüzde 47 büyütürken; müşterilerine Türk lirası birikimlerini yüksek getiriyle değerlendirebilecekleri ürünler sunarak Türk lirası fonlarını toplanan fonlar içerisinde yüzde 37 arttırdı. Sürdürülebilir bir büyüme için Türk lirası tasarruflarının hem ülkemiz hem de sektör için çok önemli olduğunu kaydeden Murat Akşam, 2021 yılında piyasaların en dalgalı olduğu dönemler dâhil olmak üzere vatandaşlara Türk lirası üzerinden birikim yapmaya çağrıda bulunduklarını belirtti.

Türk lirası likiditesini başarıyla yönettiklerini dile getiren Akşam, “Bizim için küçük birikim yoktur, bütün birikimler büyüktür ve çok değerlidir. Bu anlayışımızın bir göstergesi olarak müşterilerimize, emek ve özveri ile elde ettikleri birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmelerine destek olmak amacıyla Türk lirası üzerinden çeşitli fon paketleri sunarak hızlı, kolay ve basit çözümlerle onların yanında olmayı sürdürdük. Ayrıca 2021 yılı sonunda yürürlüğe giren kur korumalı TL mevduat modeline çok hızlı uyum sağlayarak piyasaya üç farklı katılma hesabı sunmayı başardık ve bu sayede toplam fon hacmimiz içerisinde dolarizasyonun aşağı yönlü çekilmesinde aktif rol aldık” dedi. Müşterilerin Türk lirası birikimlerini yüksek getiriyle değerlendirebilecekleri ürünler sayesinde toplanan fonlar içerisinde Türk lirası fonlarını yüzde 37 arttırmanın son derece bilinçli bir tercih olduğunu dile getiren Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Katılma hesaplarımızdaki yüzde 57’lik büyüme Türkiye Finans’ın fon kullandırım gücünü artıran bir diğer gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE FİNANS DİJİTALLEŞME ENDEKSİNDE YÜZDE 95’E ULAŞTI.

2021 yılının ülkemizde bankacılık ve finans sektörünün dijitalleşmesinde bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Murat Akşam, 1 Mayıs 2021’de devreye alınan uzaktan müşteri edinimi uygulamasının finansal kapsayıcılığın genişlemesi açısından büyük katkı sunduğunu ve rekabeti arttırarak pazarın büyümesine neden olduğunu dile getirdi. Akşam şunları ifade etti: “Tüketiciler finansal hizmetlere yer ve mekândan bağımsız olarak ihtiyacın doğduğu an ve yerde anında erişmek istiyor. Bankacılıkta kuralları değiştiren tüm gelişmelere ilk uyum sağlayan banka olma iddiamızı uzaktan müşteri edinimi sürecinde de başarıyla ortaya koyduk. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde bu yeni döneme en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olduk. Görüntülü görüşme uygulaması hayata geçtiği tarihten itibaren, dijitalden edindiğimiz müşterilerin yaklaşık yüzde 25’ini uzaktan müşteri edinimiyle bankamıza kazandırdık. Ayrıca tüm müşterilere oranla aktif dijital müşteri oranımızı yüzde 76 seviyesine ulaştırdık. 2021 yılında bankamızın toplam ürün satışının yüzde 50’sini dijital kanallardan gerçekleştirerek dijitalleşme endeksinde yüzde 95’e ulaştık. Tüm bu rakamlara baktığımızda görünmez bankacılık vizyonuna doğru ilerlediğimiz bu dönemde, Türkiye Finans olarak fark yaratan çalışmalarımızla geleceğin net bir resmini çizdiğimizi düşünüyorum.”

“GÖRÜNMEZ BANKACILIĞA DOĞRU GİDEN YOLDA GELECEĞE MEYDAN OKUYAN İŞ MODELLERİ SUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ.”

Müşterilere her kanaldan ulaşarak onların hayatlarında ek bir süreç yaratmadan hizmet sunmanın insan odaklı dijital bankacılık anlayışının özünü oluşturduğunu ifade eden Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam şöyle konuştu: “Açık bankacılığın giderek önem kazandığı bir ortamda hayata geçirdiğimiz iş birlikleri ile müşterilerimize geleceğe meydan okuyan iş modelleri sunuyoruz. Vatandaşlarımızın, sadece bankamızın dijital kanallarından değil, iş birliği yaptığımız firmalar ve mobil platformlar üzerinden de müşterimiz olabilecekleri iş modelleri üretiyoruz. 2021 yılında ZUBİZU ile iş birliği yaparak hizmete sunduğumuz Extra Limit ürünümüz bunun en somut örneğidir. Uzaktan müşteri edinimi ile dijital finansman süreçlerini entegre ettiğimiz yepyeni iş modeli olan Extra Limit sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bir başka ilki de TFXTarget ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Murat Akşam, her ölçekten yatırımcının kolaylıkla birikimlerini değerlendirmesine ve varlıklarını yönetebilmesine imkân tanıyan TFXTarget’a 2021 yılında yerli/yabancı hisse senedi ve borsa yatırım fonu işlemleri alım satım özelliklerini ekleyerek uygulamayı uçtan uca bir yatırım platformu haline getirdiklerini ifade etti. Akşam, bu sayede her ölçekten yatırımcının Apple, Tesla, Microsoft gibi uluslararası markaların hisse senetlerini alıp satabildiklerini dile getirdi. Son olarak bankacılık dünyasındaki dijitalleşmenin yakın gelecekte görünmez bankacılığa evrileceğini ifade eden Murat Akşam, 2020 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük yerel ve uluslararası markalarıyla iş birliği yaparak şube dışı Hızlı Finansman ve Ödeme Noktaları kurduklarını ve büyük bir finansman hacmi yaratarak ülke ekonomisine çok net bir katkı sunduklarını belirterek sözlerini noktaladı.