Türkiye Finans’a gelen bireysel finansman onay oranı yüzde 19 arttı, sorunlu finansman riski yüzde 17 azaldı

Türkiye Finans Katılım Bankası bireysel finansman süreçlerini yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi algoritmaları ile yeniledi. Yenilenen sistem sayesinde müşteri, bireysel finansman talebinde bulunduğunda, kendisinin beyan ettiği gelir dışında geçmiş ödeme performansı, mevcut banka verileri ve sektör harcamaları göz önünde bulundurularak aylık geliri en yaklaşık değer ile tahmin edilebiliyor ve Türkiye Finans bu gelir doğrultusunda müşteriye en doğru limiti belirleyebiliyor. Böylece Türkiye Finans, müşterilerinin bireysel finansman taleplerinde, onlara en uygun tutarı sunarak hem müşterilerinin finansal sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor hem de bankanın finansman portföyünün sağlıklı bir şekilde büyümesine destek oluyor.

Türkiye Finans, bireysel finansman alanında yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak en doğru finansman tutarının belirlenmesinde önemli bir adım attı. Yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak en doğru metriklerle müşteri gelirini tahmin etmeye yönelik somut veriler elde eden banka, bu verilerden yola çıkarak müşterisi için en uygun limiti belirliyor. Bu sayede müşterisinin gelirini aşan bir borç yükünün altına girmesinin de önüne geçiyor. Yenilenen sistem ile finansman portföyünün sağlıklı büyümesini sağlayan Türkiye Finans bireysel finansman taleplerindeki onay oranını yüzde 19 artırırken, sorunlu finansman riskini yüzde 17 azalttı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, “Türkiye Finans olarak ülke ekonomisine sağladığımız katkı ve finansman desteğini sağlıklı bir şekilde büyütmek için bankamızın ve müşterilerimizin finansal sağlıklarını korumayı önceliğimize alıyoruz. Bireysel müşterilerimiz için baştan sona yenilediğimiz gelir tahminleme ve finansman karar modelimiz ile her müşteri profiline uygun finansman tanımlamasını kolaylıkla yaparak mevcut müşterilerimizi riskten koruyabiliyoruz. Bu kapsamda beklenen sorunlu finansman riskini yüzde 17 azaltmayı başardık. Yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi desteği ile yapılan bu tahminleme ile hem müşterilerimiz için gelirleriyle uyumlu finansman tutarını belirliyor hem de finansman süreçlerinin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Onaylanan tüketici kredi oranını da yüzde 19 arttırmamız da bunun bir yansıması. Yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerimize etkin bir şekilde entegre etmeye devam ederek iş süreçlerimizi daha da hızlandırmayı ve müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.