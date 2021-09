Türkiye Finans Yönetim Kurulu’na Yeni Üye

Saudi National Bank’ta Uluslararası Faaliyetler ve Stratejiden Sorumlu Grup Başkanı olarak görevini sürdüren Dr. Shujaat Nadeem, geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirilen 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan atamasının ardından 22 Eylül itibari ile Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı. Saudi National Bank, Türkiye Finans’ın ana ortağı The National Commercial Bank ile bölgenin en büyük finans gruplarından Samba Financial Group’un birleşmesi sonucunda faaliyetlerine devam ediyor. Dr. Nadeem, bu görevinden önce Samba Financial Group’ta Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Samba Pakistan’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

28 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan Dr. Nadeem, Samba Financial Group’ta küresel yatırım ve kredi portföyünden sorumlu olarak, 16 yıl boyunca Hazine Grubu’na başarıyla liderlik etti. Bunun öncesinde 1993-2003 yılları arasında ise Citigroup bünyesinde New York, Londra ve MENA bölgelerinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Dr. Nadeem, 1989 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Elektrik Mühendisliği lisans bölümünden mezun olurken, aynı fakülteden Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi alanlarında yüksek lisans ve yine Elektrik Mühendisliği alanında doktora derecelerine sahiptir.