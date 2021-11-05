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Türkiye Finans tüm birikimleri kazanca dönüştürüyor

- Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz:- "Türkiye Finans için büyük küçük birikim yoktur. Bütün birikimler bizim için çok değerli. Müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve bu birikimlere değer katmak için buradayız"

Ekonomi 05.11.2021, 14:38
Türkiye Finans tüm birikimleri kazanca dönüştürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, emek ve özveriyle elde ettikleri birikimleri güvenle ve bol kazançla değerlendirmek isteyen müşterileri için iki farklı değer teklifi sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, 2.500 ve üzeri TL birikimleri için “Emek”, 100.000 ve üzeri TL birikimleri için de “Özveri” söylemleriyle sunduğu değer tekliflerinde müşterilerine mevduat tutarlarına göre değişiklik gösteren pek çok avantajdan yararlanma imkanı sağlıyor.

Sunduğu değer teklifleri ile Türkiye Finans, kredi kartlarına 500 TL’ye varan bonus puanların yanı sıra avantajlı koşullarla ihtiyaç ve taşıt finansmanı imkanı sağlıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Türkiye Finans Katılım Bankası, “Bir Faturanız Türkiye Finans’tan” kampanyası ile otomatik fatura ödeme talimatlarından birini karşılıyor ve kâr payı ödemeden acil ihtiyaç durumunda 1.000 TL’ye kadar yedek hesap desteği sağlıyor. Bunun yanı sıra özellikle salgın döneminde oldukça önemli hale gelen tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak isteyen müşterilerin 10 ay taksitli poliçelerinin ilk 6 ayına kadarı Türkiye Finans tarafından karşılanıyor.


- Masraf ödemeden sınırsız havale/EFT ve FAST imkanı


Müşteriler, dijital bankacılık kanallarından havale/EFT ve mobil şube üzerinden FAST işlemi yapabiliyor ve herhangi bir masraf ödemiyor. "Emek" ve "Özveri" söylemleri ile oluşturulan değer teklifleri kapsamında müşteriler, Türkiye Finans ATM’lerinin yanı sıra 8700 anlaşmalı Yapı Kredi ve PTT ATM’lerinden günlük 2.000 TL’ye kadar ücretsiz nakit çekim imkanından da yararlanabiliyor. Ayrıca kredi kartı sahiplerine özel yol yardımı, konut yardımı ve medikal yardım gibi birçok asistanlık hizmetini ücretsiz olarak sunan banka, müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, "Türkiye Finans için büyük küçük birikim yoktur. Bütün birikimler bizim için çok değerli. Müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve bu birikimlere değer katmak için buradayız. Reklam filmimizde de gerçek hayat hikayesine değindiğimiz, İstanbul sokaklarının meşhur pilavcısı Sedat Usta ve eşi Gül Hanım’ın birikim hikayesinde olduğu gibi büyük küçük demeden emeğimizi kuruşu kuruşuna değerlendirmeli, zor günler için birikim yapmalıyız. Pandemi ile olağanüstü zamanlardan geçtik. Zor günler için az ya da çok birikim yapabilmenin önemini çok iyi anladık. Sadece maddi değil müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı değer tekliflerimiz ile de onların hayata güven ve huzurla katılabilmelerini kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

#nTürkiye Finans Katılım Bankası
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