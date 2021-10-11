Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Akşam: “Dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye’nin ana bankalarından biri olmayı hedefliyoruz”

Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam’ın yaptığı buluşmada Murat Akşam:

“Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz. 10’ar milyar dolar ihracat yapacağımız 50 tane ülke bulsak veya 50 tane 10’ar milyar dolarlık ihracat yapan ilimiz olsa bunu başarabiliriz. Çünkü bugün Gaziantep’in yıllık ihracatı 10 milyar dolara yaklaşmış durumda. O nedenle bu rakamın erişilebilir olduğuna inanıyoruz. Türkiye Finans olarak her zaman üretim ve ticaretin içinde olacağız. Bankamızın özellikle döviz mevduat tarafında çok güçlü bir kaynağı var. Bu taraftaki mevduatı sanayicilerimize, ihracatçılarımıza kullandırmak istiyoruz. Bu ülkede sanayicinin işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye’nin ana bankalarından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Finans Katılım Bankası ve Fast Company Türkiye dergisi iş birliğiyle geçen yıldan bu yana devam eden “Üretime Dönüş” buluşmalarının beşincisi “Yeni Çağın İhracat Kodları” başlığı ile 8 Ekim Cuma günü gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam’ın yaptığı buluşmanın konukları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Şölen Gıda CEO'su Elif Çoban ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı ve Kileci Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci oldu.

MURAT AKŞAM: “BU ÜLKENİN POTANSİYELİ 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPMAYA MÜSAİT”

“Yeni Çağın İhracat Kodları” oturumunda konuşma yapan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam tüm katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: “Biz gücünü üretimden alan katılım finans sisteminin bir parçası olarak üretim ve ihracata çok inanıyoruz. Her yerde bunun bayraktarlığını yapmak ve anlatmak istiyoruz. Doksanlı yılların başında ilk iş hayatına dış ticarette başladığımda Türkiye’nin yüz milyar dolar ihracat yapacak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorduk. O zaman ülkenin ihracatı 10-12 milyar dolar seviyesinde idi. O zaman ‘acaba 100 milyar dolar ihracat yapabilir miyiz’ diye konuşuyorduk. Şimdi, 2021 yılının sadece eylül ayında ihracatımız 18 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl sonuna kadar 210 milyar dolara ulaşacağımızı ön görüyoruz. Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz. 10’ar milyar dolar ihracat yapacağımız 50 tane ülke bulsak veya 50 tane 10’ar milyar dolarlık ihracat yapan ilimiz olsa bunu başarabiliriz. Çünkü bugün Gaziantep’in yıllık ihracatı 10 milyar dolara yaklaşmış durumda. O nedenle bu rakamın erişilebilir olduğuna inanıyoruz. Diğer yandan ihracatla birlikte ithalat da artıyor. En önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82-83’lere gelmiş durumda. Bu da çok önemli bir başarı.”

Gaziantep’in ihracat başarısına da değinen Murat Akşam, “Gaziantepliler memleketine yatırım yapıyor. Kazandığını dışarıya değil memleketine yatırıyor ve burayı büyütüyor. Gaziantep de işçisine, sanayicisine sahip çıkan öncü bir şehir. Gaziantep’in Türkiye’nin ihracatından aldığı pay yüzde 1’den 5’lere geldi. İhracatta kuvvetli rakamlarla devam ediyor. Tüm bunlar girişimciler, sanayiciler ve kamu iş birlikleri sayesinde oluyor” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN İHRACAT MERKEZİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Türkiye Finans’ın ihracatçıya verdiği desteklerden söz eden Akşam, katılım finans sisteminin özünde üretim, ticaret ve ihracat olduğunu bir kez daha vurgulayarak bu ekosistemin içinde var olduklarını, Türkiye Finans’ın ana işi ve büyüme hedefinin de üretim ve ihracatı desteklemek olduğunu belirtti. Türkiye’nin en büyük 12. bankası olarak hedeflerinin 10’uncu en büyük banka olmak olduğunu kaydeden Murat Akşam, bu büyümenin ticari tarafta iş birliği yaptıkları fonlamalar sayesinde mümkün olabileceğini dile getirdi. Akşam, “Birlikte çalıştığımız ihracatçı ve sanayicilere öncelik veriyor, onları işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaç fonlarıyla destekliyoruz. Bizim duruşumuz çok net. Banka olarak her zaman üretim ve ticaretin içinde olacağız. Sayımızı dış ticaret tarafında mümkün olduğunca arttıracağız. Diğer bankalardan farkımız kendi bünyemizde, banka içerisinde bir leasing yapılanmasının olması. Tüm şubelerinde bir dış ticaret temsilcisi olduğunu belirten Murat Akşam, dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye’nin ana bankalarından biri olmayı hedeflediklerini, bunu yaparken “birlikte kazanan ve birlikte paylaşanların bankası” vizyonuyla ülkemize ve insanımıza yatırım yapmak istediklerini kaydetti. Akşam son olarak Türkiye’nin dünyanın ihracat merkezi olacağına, bunun da genç, yetkin insan kaynağı ve üretim şevki ile yapılabileceğine inandıklarını, ülke olarak buna hazır olduklarını belirtti.

DÖVİZ MEVDUATIMIZI SANAYİCİYE, İHRACATÇIYA KULLANDIRMAK İSTİYORUZ

Türkiye Finans’ın mudilerinin döviz mevduat tarafında çok güçlü olduğunu belirten Akşam, bu taraftaki kaynağı sanayicilere, ihracatçılara kullandırmak istediklerini dile getirdi. Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, yenilenebilir enerji finansmanına da değinerek “Yenilenebilir enerjiyi fonlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Paris İklim Anlaşması’ndan da bildiğimiz üzere dünyada karbon ayak izimizi azaltmalıyız. Banka olarak güneş enerjisini fonlama tarafında yüzde 20’ye yakın bir payımız var. Dünyanın en önemli enerji şirketlerinden HT Solar ile iş birliği yaptık. Bankadaki arkadaşlarımıza yenilenebilir enerji tarafında eğitimler veriyorlar. Çatı GES’lerin enerji maliyetlerini düşürmek için aracılık ediyoruz. Bu yaklaşımla hem yenilenebilir enerjiye destek veriyor, karbon ayak izini azaltıyor hem de enerji maliyetlerini düşürüyoruz. Türkiye Finans olarak bu ülkede sanayicinin işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” diyerek sözlerini noktaladı.

Buluşmanın diğer konuklarından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Artık dünyada yeni bir dönem var. Şehirler yarışıyor, kalkınma yerelde başlıyor. Şehir ekonomileri çok önemli bir yer tutuyor. Bizim de Gaziantep Belediyesi olarak; insanı merkeze alan, şehrin yaşam kalitesini ve ekonomisini yükselten kurumsal örgütlenmiş güçlü bir alt yapımız var. Gaziantep bir üretim merkezi. Bütün dünyaya mal ve ürün satmayı başarıyor, dünyada rakamlar küçülürken Gaziantep tüm rakamlarını büyütüyor. Bunu başarmanın alt yapısında ise büyük bir geçmiş, medeniyet, kültür ve en önemlisi de yetişmiş insan gücü var.” dedi. Fatma Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: “Günümüzde en kaliteli malı en uygun fiyatla elde edip, teknolojiyle harmanlamanız ve üzerine inovasyonla tasarımı koyup dünyaya satmanız gerekiyor. Bunu başarabilmek için sanayicimize olan desteği arttırmamız çok önemli. Dünya Bankası’nın yaptığı araştırma sonucunda Gaziantep; dünyanın rekabet etme gücü en yüksek olan 7. şehri çıktı. Bu noktaya gelmemizin en büyük sebebi bize düşen görevi bilerek; sanayiciyi ön plana almak, işini kolaylaştırmak ve işçilerimizin verimliliğini arttıracak modeller geliştirmek oldu.”

Gaziantep’te sanayi tarafında 155 farklı ürün üretildiğini ve bu ürünlerle 180 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirten Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Günümüzde dünyada ham madde kaynaklı büyük bir enflasyon var. Bunun önüne geçmek için de tek çözüm üretimi arttırmak. Buna ne kadar hızlı müdahale edilirse o kadar başarılı olunacak. Bunun yanında ihracatçılara da düşen büyük görevler var. Bunlardan en önemlisi ürünlerinin karbon ayak izlerini çıkararak ne kadar karbon salınımı yaptıklarını ve bunları ne kadar azaltabileceklerini ortaya koymak. Artık Avrupa girişlerinde farklı ürünler farklı zaman dilimleri içerisinde gümrükte karbon vergisine tabii tutulacak. Bir müddet sonra da standartları karşılamayan ürünler ülkelere alınmayacak. Bu nedenle yeşil mutabakat kanunu çerçevesindeki çalışmalarımıza şimdiden başlamamız gerekiyor.”

Şölen CEO’su Elif Çoban, “Gaziantep son yıllarda büyük bir yol aldı. Bu durum biz sanayicilere ve üreticilere ihracat anlamında büyük katkılar sağladı. Bugün gelinen noktada UNESCO’dan ödüller almış bir şehirde üretiyor olmanın vermiş olduğu gururla en büyük tesislerimiz Gaziantep’te diyebiliyoruz. Şu an dünyada yenilik ve inovasyon denince ilk 3’te Şölen’in adı geçiyor. Bunun nedeni bizim dünyadaki ihtiyaçları belirleyerek onlara yönelik çalışmalar yapmamız. Şu anda 120 ülkeye ihracatımız var. Şölen olarak yıllarca kazandıklarımızın hepsini yatırıma dönüştüren bir firma olduk.” dedi.

Gaziantep’teki üretimin ve sektör çeşitliliğinin günden güne arttığını belirten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı ve Kileci Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, “Gaziantep olarak çok farklı alanlara çok farklı yatırımlar yapıyoruz. Bu bölgenin ihracatı yeni pazarlar ve ürünlerle gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de insana yaptığımız yatırımlar. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak geçtiğimiz süreç içerisinde, özellikle pandemi döneminde, kaynağımıza hep insanı koyduk. Onları; sanayiye, üretime, ihracata ve ekonomiye kazandırmak adına önemli projeler hayata geçirdik. Sertifikalı e-ihracat, e-ticaret ve dış ticaret uzmanlık eğitimleri verdik. Yaklaşık 800 mezunumuz oldu.” dedi.