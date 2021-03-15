Türkiye Finans'ın emek ve mücadele konulu Yeni Âlâ Bankacılık filmi gerçek bir hikayeden ilham alıyor
Türkiye Finans üst seviye bankacılık ürün ve hizmetlerini Âlâ Bankacılık çatısı altında bir araya getirdi. Âlâ Bankacılık’ın gerçek bir hikayeyi konu alan yeni reklam filmi dijital mecralarda yayımlanmaya başlandı. Türkiye Finans’ın Âlâ müşterilerinden olan Prodeko İç Mimarlık Kurucusu Filiz Okka'nın ilham veren başarı hikâyesinin anlatıldığı reklam filminde, Okka’nın başarısının ve birikimlerinin ardında yatan emek ve mücadelenin altı çizildi.
Türkiye Finans Katılım Bankası kısa bir süre önce hayata geçirdiği ve üst düzey bankacılık hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı Âlâ Bankacılık’ın yeni reklam filmini yayımladı. Reklam filmi, üst düzey bankacılık müşterileriyle ilgili lüks tüketim odaklı genel yaklaşımları benimsemek yerine, bu müşterilerin sahip oldukları başarı ve birikimlerin uzun yıllara dayanan emek ve mücadeleyle elde edildiğinin altını çiziyor.
Gerçek bir yaşam hikâyesini temel alan filmde; Prodeko İç Mimarlık Kurucusu Filiz Okka'nın 9 yaşından itibaren sabahları erkenden babasının iş yerine giderek başladığı ilham verici başarı yolculuğunda Türkiye Finans’ın rolü anlatılıyor. Reklam ajansı Lokal’in imzasını taşıyan filmde Okka’nın hikâyesinden yola çıkılarak, büyük emek vererek elde edilen birikimlerini geleceği düşünerek yönetenlere Âlâ Bankacılık’ın sunabileceği katkı, duygusal bir yaklaşımla paylaşılıyor.
Künye:
Reklamveren: Türkiye Finans Katılım Bankası
Reklamveren Yetkilisi: Elif Bilge Ceylan, Muhsine Kapan
Reklam Ajansı: Lokal
Kreatif Direktör: Ali Göral
Kreatif Grup: Hakan Küçükyılmaz, Reha Üçöz, Selim Bekil, Gözde Dilek, Eda Göçmen, Mavi Öz, Gürol Yılmaz
Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceyda Kan
Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Büşra Özen
Ajans Prodüktörü: Önder Kaymak
Prodüksiyon Şirketi: Organic Film
Yönetmen: Gökdeniz Uslu
Görüntü Yönetmeni: Fırat Lita Sözbir
Post Prodüksiyon: Sinefekt
Müzik: Meriç Artaç