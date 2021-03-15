Türkiye Finans'ın emek ve mücadele konulu Yeni Âlâ Bankacılık filmi gerçek bir hikayeden ilham alıyor

Türkiye Finans Katılım Bankası kısa bir süre önce hayata geçirdiği ve üst düzey bankacılık hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı Âlâ Bankacılık’ın yeni reklam filmini yayımladı. Reklam filmi, üst düzey bankacılık müşterileriyle ilgili lüks tüketim odaklı genel yaklaşımları benimsemek yerine, bu müşterilerin sahip oldukları başarı ve birikimlerin uzun yıllara dayanan emek ve mücadeleyle elde edildiğinin altını çiziyor.

Gerçek bir yaşam hikâyesini temel alan filmde; Prodeko İç Mimarlık Kurucusu Filiz Okka'nın 9 yaşından itibaren sabahları erkenden babasının iş yerine giderek başladığı ilham verici başarı yolculuğunda Türkiye Finans’ın rolü anlatılıyor. Reklam ajansı Lokal’in imzasını taşıyan filmde Okka’nın hikâyesinden yola çıkılarak, büyük emek vererek elde edilen birikimlerini geleceği düşünerek yönetenlere Âlâ Bankacılık’ın sunabileceği katkı, duygusal bir yaklaşımla paylaşılıyor.

Künye:

Reklamveren: Türkiye Finans Katılım Bankası

Reklamveren Yetkilisi: Elif Bilge Ceylan, Muhsine Kapan

Reklam Ajansı: Lokal

Kreatif Direktör: Ali Göral

Kreatif Grup: Hakan Küçükyılmaz, Reha Üçöz, Selim Bekil, Gözde Dilek, Eda Göçmen, Mavi Öz, Gürol Yılmaz

Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceyda Kan

Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Büşra Özen

Ajans Prodüktörü: Önder Kaymak

Prodüksiyon Şirketi: Organic Film

Yönetmen: Gökdeniz Uslu

Görüntü Yönetmeni: Fırat Lita Sözbir

Post Prodüksiyon: Sinefekt

Müzik: Meriç Artaç