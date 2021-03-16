banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '3 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '3 ay bunun için mi çalışacağım?'
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Piyasaların yönü...
Piyasaların yönü...

Türkiye Finans, esnek çalışma modeli JEST’in güncel verilerini açıkladı

Türkiye Finans Katılım Bankası, pandemi döneminin başlamasıyla birlikte devreye aldığı ve iş dünyasında bir ilk olan 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma modeli “JEST” ile ilgili güncel verileri paylaştı. 

Ekonomi 16.03.2021, 10:39
1431
Türkiye Finans, esnek çalışma modeli JEST’in güncel verilerini açıkladı

Alınan bilgilere göre; Türkiye Finans Genel Müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih ederken, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte 2020 yılında çalışan bağlılığı ve motivasyonu artış gösterdi. 

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, pandemi döneminde çalışanlarının sağlığını önceliğine alarak, Genel Müdürlük çalışanları için uygulamaya aldığı 4 seçenekli esnek çalışma modeli “JEST” ile ilgili güncel verilerini paylaştı. 1 Haziran itibarıyla devreye alınan JEST uygulaması ile Genel Müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih etti. Bankanın yapmış olduğu çalışan bağlılığı anketinin sonuçlarına göre; çalışan bağlılığı oranı yüzde 34 oranında arttı. Önümüzdeki günlerde uygulamaya, hafta içi bir gün tatil verilerek, hafta sonu bir gün çalışılması seçeneğinin de opsiyonel olarak eklenmesi planlanıyor.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte bu sene çalışan bağlılığının ve motivasyonun artış gösterdiğini belirten Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, “Çalışanlarımızın motivasyonları ve bağlılığı, kendilerini güvende ve huzurlu hissederek çalışmaları bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda, pandemi döneminde çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize alarak, sağlam alt yapımız ve tek ekip ruhumuzla esnek çalışma modellerini kolaylıkla hayata geçirebileceğimizi gördük. 1 Haziran 2020 itibarıyla Genel Müdürlük bünyesinde devreye aldığımız esnek çalışma modeli JEST ile 4 farklı çalışma modelini çalışanlarımıza sunarak sektörde bir ilki başardık. Uygulama kapsamında Genel Müdürlük çalışanlarımız, kendilerine sunulan çalışma modellerinden dilediklerini seçerek, işlerine aylardır verimli bir şekilde devam ediyorlar. Görüyoruz ki diğer kurumlar da esnek çalışma modellerine hızla geçmeye başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı, pandemi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma ile ilgili beklenen yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı. Pandemi döneminde hiçbir kurumda böyle bir uygulama yokken, bizim bunu öngörmemiz ve sektörde öncü olmamız bizim için mutluluk verici. İlerleyen süreçte de Türkiye Finans ailesinin hayatını kolaylaştıracak ve sektöre örnek olacak uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20