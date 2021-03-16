Türkiye Finans, esnek çalışma modeli JEST’in güncel verilerini açıkladı

Alınan bilgilere göre; Türkiye Finans Genel Müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih ederken, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte 2020 yılında çalışan bağlılığı ve motivasyonu artış gösterdi.

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, pandemi döneminde çalışanlarının sağlığını önceliğine alarak, Genel Müdürlük çalışanları için uygulamaya aldığı 4 seçenekli esnek çalışma modeli “JEST” ile ilgili güncel verilerini paylaştı. 1 Haziran itibarıyla devreye alınan JEST uygulaması ile Genel Müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75’i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih etti. Bankanın yapmış olduğu çalışan bağlılığı anketinin sonuçlarına göre; çalışan bağlılığı oranı yüzde 34 oranında arttı. Önümüzdeki günlerde uygulamaya, hafta içi bir gün tatil verilerek, hafta sonu bir gün çalışılması seçeneğinin de opsiyonel olarak eklenmesi planlanıyor.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte bu sene çalışan bağlılığının ve motivasyonun artış gösterdiğini belirten Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, “Çalışanlarımızın motivasyonları ve bağlılığı, kendilerini güvende ve huzurlu hissederek çalışmaları bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda, pandemi döneminde çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize alarak, sağlam alt yapımız ve tek ekip ruhumuzla esnek çalışma modellerini kolaylıkla hayata geçirebileceğimizi gördük. 1 Haziran 2020 itibarıyla Genel Müdürlük bünyesinde devreye aldığımız esnek çalışma modeli JEST ile 4 farklı çalışma modelini çalışanlarımıza sunarak sektörde bir ilki başardık. Uygulama kapsamında Genel Müdürlük çalışanlarımız, kendilerine sunulan çalışma modellerinden dilediklerini seçerek, işlerine aylardır verimli bir şekilde devam ediyorlar. Görüyoruz ki diğer kurumlar da esnek çalışma modellerine hızla geçmeye başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı, pandemi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma ile ilgili beklenen yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı. Pandemi döneminde hiçbir kurumda böyle bir uygulama yokken, bizim bunu öngörmemiz ve sektörde öncü olmamız bizim için mutluluk verici. İlerleyen süreçte de Türkiye Finans ailesinin hayatını kolaylaştıracak ve sektöre örnek olacak uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.