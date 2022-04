Türkiye fidan üretiminde dünya devleri arasında

Avrupa’da fidan üretiminde zirveyi yakalayan Türkiye fidan üretiminde ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor. Türkiye son yıllarda iç ve dış pazarda artan taleple birlikte fidan üretiminde zirveyi hedefliyor.

Türkiye fidan üretiminde Avrupa’da yarıştığı İspanya ve İtalya’yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Dünyada ise ABD’nin ardından ikinci sırada bulunan Türkiye’nin fidan üretimindeki üstün başarısı fidan üreticilerini de rekabete zorluyor.

İç pazarda artan talebin yanında ihracatta ağırlıklı olarak Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelere yüksek oranda fidan satışı yapılıyor.

Manisa ve Muğla’daki modern fidan üretim tesislerinde fidan üretimi gerçekleştiren Agrolidya Tarım A.Ş. Türkiye’de, fidan üretiminde adından sıkça bahsettirmeye başladı. Yaptıkları yatırımlar neticesinde Türkiye’de en başarılı fidan üreticileri arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Agrolidya Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar; endüstriyel değeri ve getirisi yüksek meyve fidanlarının üretimine yoğunlaştıklarını söyledi.

Tarıma yatırım, geleceğe yatırım

Açık köklü fidan mevsiminde oldukça başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yaşar, “Agrolidya Tarım A.Ş. ailesi olarak Türkiye’de markalaşmaya başladık. Bizleri tercih eden müşterilerimizin memnuniyetleri ile birlikte satışlarımız da her geçen gün artıyor. Bunun getirdiği sorumlulukların da farkında olarak kendimizi sürekli yeniliyoruz. Fidan üretim kapasitemizi yeni tesislerle artırırken; dijital mecralarda da alt yapımıza büyük yatırımlar yapıyoruz. Endüstriyel değeri ve getirisi yüksek olan badem, ceviz, fıstık, zeytin gibi meyve fidanlarının üretimine yoğunlaşıyoruz. Çiftçilerimizi ve yatırımcılarımızı da bu ürünlere teşvik ediyoruz. Doku kültürü üretimi ve klasik meyve fidanı anaçlarında da ciddi miktarda üretim ve satış yapıyoruz. Ucb1 Antep Fıstığı Anacı, Garnem ve GF 677 gibi meyve fidanı anaçlarına artan bir talep var. www.agrolidya.com isimli e-ticaret mağazamızla ülkemizin birçok noktasında yüksek miktarda fidan satışı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde artan talep ile birlikte, yurtdışından gelen talepler de her geçen gün artıyor. Hali hazırda Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştirirken 2022 sonunda bazı Avrupa ülkelerine de ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye’nin fidan ihracatında yakaladığı başarılı ivmeye Agrolidya Tarım A.Ş. olarak elimizden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tarıma yapılan her yatırımın aynı zamanda geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu biliyoruz. Türk tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde ülkemizde en başarılı fidan üreticileri arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.