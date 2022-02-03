Türkiye, en borçlu ülkeler listesinde son sıralarda

Salgın krizi ülkeleri finansal açıdan zor soktu. Borç-GSYİH oranlarına göre Japonya ödeme yükümlülüğünde ilk sırada yer aldı. Türkiye ise borçlu ülkeler sıralamasında gerilerde konumlandı.

Pandemi dünyada ekonomik faaliyetini sınırlandırdı. Ülkeler salgın krizinde ekonomilerini korumakta zorlandı. Bu dönemde ülke borçları arttı.

Ülkelerin 2021 yılı borç-GSYİH oranı belli oldu

Japonya, yüzde 256,9 ile borçlular listesinin ilk sırasında yer aldı. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’ndan derlenerek hazırlanan görselde, Japonya’yı yüzde 209,9 ile Sudan, yüzde 206,7 ile Yunanistan takip etti. Borç/GSYİH oranı ABD’de yüzde 133,3, Kanada’da yüzde 109,9, Fransa’da yüzde 115,8 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 108,5 oldu.

Türkiye’nin oranı yüzde 37,8

Türkiye ise yüzde 37,8’lik oran ile listenin son sıralarında yer aldı. 2021 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan krizlerin fırsatları da beraberinde getirdiğini belirtmişti. Krizlerin birçok fırsatı beraberinde getirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Her kriz, beraberinde birçok fırsatı da getirir. Tarih boyunca küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler, ekonomik bakımdan çok büyük sıçrama imkanına da kavuştular” ifadelerini kullandı.