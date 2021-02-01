Türkiye ekonomisinin iyileşmesi normal

İspanyol yatırım kuruluşu BBVA'nin Büyük Veri Araştırmaları Birimi Başkanı Alvaro Ortiz, Türkiye'de iyi gelen ekonomik verilerin kendilerini şaşırtmadığını kaydetti.

Ortiz, "Türkiye'de imalat PMI Ocak ayında üretim ve yeni siparişlerin büyümeye dönmesinin yanı sıra istihdam seviyelerinin 3 yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini göstermesi sayesinde 54,4 düzeyine yükseldi. Buna birileri şaşırabilir ancak BBVA Research olarak biz şaşırmadık" yorumu yaptı.