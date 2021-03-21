Türkiye ekonomisini neler bekliyor?

Faizi 200 baz puan artırdığı için sürpriz bir şekilde görevden alınan Naci Ağbal’ın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesinden sonra döviz kurları hareketlendi. Faiz artırımı sonrası 7.20 liraya kadar düşen dolar 7.44 seviyelerine ulaştı. 8.5 lira seviyesinden dönen euro ise yeniden 9 lira sınırına yaklaştı. Gözler yarın piyasalarda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Yeni Başkan Kavcıoğlu, bugün banka müdürleri ile görüşerek para politikalarıyla ilgili mesajlar verdi. Peki pazartesi günü piyasaları neler bekliyor? Dövizde yükseliş sürer mi?

Finansgundem.com’un yaptığı derlemelere göre zor bir pazartesi günü olacağını söylüyor. Reuters'a konuşan analistler, "Uzun ve karanlık bir pazartesi günü olacak" yorumunda bulundu. Guardian gazetesine konuşan yerel bankada çalışan bir borsacı, Kavcıoğlu'nun nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısından önce faizleri indirmesinin beklenebileceğini aktardı. Ancak Kavcıoğlu bugün yaptığı açıklamada Para Politikası Kurulu’nun mevcut takvime uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Bu açıklamaya göre en erken faiz indirimi 15 Nisan’da yapılacak toplantıya kaldı.

Dünya Gazetesi Yazarı Tuğrul Belli, gazetenin konuyla ilgili haberinde, dolar/TL'nin ilk başta 7,80'i görebileceğini aktardı: Belli’nin bu konudaki görüşü şöyle: "Sonuç olarak yüzde 19'luk faiz gerçeği varken ne kadar satış gelir, nerede bir dengelenme olur izleyip göreceğiz. Yukarı yönlü hareketin devamı tarihi zirve olan 8,5'ler civarında gerçekleşebilir. Piyasaları yatıştırıcı ve güven verici mesajlar verdiği takdirde TL üzerindeki olası baskı azalacaktır."