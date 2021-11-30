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Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla bu yılın üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 yükseldi.

Ekonomi 30.11.2021, 10:54
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.

TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.

Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 225 milyar 497 milyon oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 9,1 arttı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 9,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,4 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 25,6 artarken, ithalatı yüzde 8,3 geriledi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 36,3 artış

İş gücü ödemeleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,3, net işletme artığı/karma gelir yüzde 38,6 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 30,1 iken bu oran yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,4'ten yüzde 54,6'ya çıktı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini öngörmüştü.

#ekonomi
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