Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.
Ekonomi 31.05.2022, 10:02
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.