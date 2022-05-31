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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.

Ekonomi 31.05.2022, 10:02
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü.

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