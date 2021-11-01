Türkiye, ekim ayında gerçekleşen 20,8 milyar dolarlık ihracatla rekor tazeledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta 2021 boyunca ortaya koyulan güçlü performansın ekim ayında da devam ettiğini ifade ederek, “İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2’lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer ile, geçen ayki Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık binasında ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş, Türkiye’nin güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı ve coğrafi konumunun avantajlı olduğunu belirterek, büyük bir üretim ve ihracat üssü konumunda olduğunu ifade etti. Muş bu sayede, dünyaca ünlü yabancı markaların Türkiye’nin sunduğu fırsatları değerlendirmek için üretim üslerini Türkiye’ye taşımaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Muş, dünyaca ünlü birçok firmanın yatırımlarını Türkiye’ye kaydırma kararı aldığı peş peşe açıkladıkları bilgisini vererek, “Birilerinin iddialarının aksine Türkiye yatırımlar için güvenli liman olma özelliğini korumaktadır. Ekonomimize ve dış ticaretimize ilişkin ortaya konulan istatistikler de bahsettiğimiz bu olumlu ekonomik tabloyu desteklemektedir” diye konuştu.

Bakan Muş, yeni ihracat siparişlerinde artışın güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, mal ihracatında odluğu gibi hizmet ihracatında da pandeminin etkilerinin geride bırakıldığını söyledi. Ayrıca Bakan Muş, turizm gelirinin üçüncü çeyrekte yüzde 182 artışla 11,4 milyar dolara ulaştığını ve pandemi döneminin en yüksek seviyesini gördüğünü dile getirdi.

Bakan Muş, 2021’in Türkiye’nin ihracatı için rekorlarla dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, “İhracatımız, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengemizi de güçlendirmektedir” dedi.

“İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2’lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir”

Bakan Muş, ihracatta 2021 boyunca ortaya koydukları güçlü performansın ekim ayında da devam ettiğini ifade ederek, “İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2’lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer ile, geçen ayki Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur” diye konuştu.

2021 yılı ocak-ekim döneminde ihracatın 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Bakan Muş, “Bu rakamla, 2021 yılının henüz ilk 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Ocak-Ekim dönemi ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir”

Ekim ayı ithalatının ekim ayında 2020’nin aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22,3 milyar dolar olduğunu aktaran Bakan Muş, “Ocak-Ekim dönemi ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2020’nin aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4’e ulaştığını dile getiren Bakan Muş, “Bakın dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Muş, dış ticaret açığının ocak-ekim döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilediğini söyledi.

Bakan Muş, Türkiye’nin ihracattaki başarısını takdir etmek yerine söz konusu başarıyı küçümseyenlerin, hatta başarısızlık gibi gösteremeye çalışanların bulunduğu aktardı.

“10 ülkenin büyükelçileriyle yaşanan son hadisenin diplomatik kanalların işletilmesi sonucu uzlaşıyla çözülmesi fevkalade olumlu olmuştur”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın çok büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticari ilişkileri güçlendirme arzusunda olduklarını ifade ederek, “Bu minvalde 10 ülkenin büyükelçileriyle yaşanan son hadisenin diplomatik kanalların işletilmesi sonucu uzlaşıyla çözülmesi fevkalade olumlu olmuştur. Türkiye’nin güçlü ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğu bu 10 ülkenin büyükelçilerinin bundan sonra Türkiye’deki yargısal süreçlere etki anlamına gelecek söz ve davranışlardan kaçınacağına inanıyoruz” dedi.

Bakan Muş, şair Mehmet Akif Ersoy’un, “İnsan iki şeyi bilmelidir; haddini ve hesabını” sözlerine atıf yaparak, şunları kaydetti:

“İşte haddini ve hesabını bilmeden, çarpıtılmış ve anlamsız rakamlar, grafikler ve karşılaştırmalarla halkımızı yanlış yönlendirenlere buradan bir kez daha duyurmuş olalım. İhracatımızın hesabı ortadadır. Biz hesabımızı iyi biliyoruz. Ekim ayından bakınca takvimler iklim olarak ‘Önümüz kış.’ der, ancak ekonomide ve ihracatta ‘Önümüz bahardır.’ Bizim hesabımız 2021’de Türkiye ihracatının yıllık bir rekor kırmaya hazırlandığını göstermektedir.”