Türkiye E-Ticaret ile büyüyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen “E-Ticaret İle Büyüme Programı” çerçevesinde e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimleri başladı. 13 gün boyunca sürecek olan teorik ve uygulamalı eğitime genç istihdamı teması çerçevesinde başvuru yapan gençler ve ilgili kurum temsilcileri katılıyor.

E-ticaret konusunun hızla gelişen bir alan olduğunu belirten BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki DURAK, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin e-ticaret hacminin 2022 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre %109 artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşti, sipariş adetleri de bir önceki yıla göre %43 artış ile 4 milyar 787 adete yükseldi. Rakamlar sektörün hızla büyüdüğünü göstermekte olup işletmelerimizin de bu trendi yakalamaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ülkemizin ve ilimizin e-ticaret payının yükseltilmesi amacıyla “E-Ticaret ile Büyüme Programını” geliştirdik. Programda farklı hedef kitlelere yönelik dijital pazarlama eğitimleri ve mentorluklar yer alıyor. Genç istihdamı teması çerçevesinde gençlerimize yönelik e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra kooperatif benzeri küçük işletmelere yönelik eğitim ve mentorluklar verilmesi planlanmıştır. Programa Bursa ilinden yirminin üzerinde kooperatif başvuru yaptı. Öncelikle gençlerimizi eğitecek ve kurumsal kapasiteyi geliştireceğiz. Ardından kooperatiflerimizle eşleştirip birlikte çalışmalarını ve kooperatiflerimizin e-ticaret yapmalarını sağlayacağız.” dedi.

13 gün sürecek olan eğitimde e-ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, markalaşma, sosyal medya stratejisi, yerel ve global marketlerde satış, lojistik süreçleri, müşteri yönetimi vb. konularda katılımcıların dijital dönüşümü yakalaması hedefleniyor.