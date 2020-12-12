Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

27 Eylül 2017'de Tiflis'ten Ahılkelek'e ilk test yolcu treninin ardından, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunun açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Elet Limanı'nda düzenlenen törenle yapılmıştı. Bu demiryolu ile Asya ürünlerinin Avrupa'ya teslim süresi 15 güne kadar kısalacak. Projenin amacı Türkiye ile Azerbaycan'ı (dolayısıyla Orta Asya ve Çin'i Avrupa'ya) demiryolu ile bağlamak. Demiryolunun, işletilmesinin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılda 6-8 milyon ton, ardından 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargo taşıması bekleniyor.