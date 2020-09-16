Türkiye'de üretiyor 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor

Elektrik motoru üretiminde Türkiye’nin ilk yerli markası olan, Avrupa’nın önde gelen ülkeleri başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Gamak, 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve bugün 1 milyon adetlik üretim kapasitesiyle dünya elektrik motoru sanayisinin önde gelen firması, dünyanın birçok ülkesinde güçlü partnerlere sahip ve ihracat ağını daha da artırmayı hedefliyor.

Orta ve Kuzey Avrupa’da yaygın partner ağı hedefleniyor

60 yılı aşkın süredir ürünleri dünyanın birçok ülkesinde sanayinin kalbini oluşturan Gamak, Türkiye’yi elektrik motorunda dışa bağımlılıktan kurtararak, katma değerli ürün ihraç eder seviyeye taşımayı başarmış bir şirket. Bugün yerli üretim motorları, Afrika’dan Amerika kıtasına kadar 40’tan fazla ülkede kullanılan şirketin en önemli pazarları arasında Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor. 2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin sayısını artıran Gamak, 3 yıllık süreçte Orta ve Kuzey Avrupa’da daha da büyümeyi hedefliyor.

3 yılda 50 milyon dolarlık yatırım hedefleniyor

Pandemiye rağmen 2020 yılının ilk 8 ayını, mevcut ve yeni müşterileri ile geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde bir büyümeyle tamamlayan Gamak, Dudullu’da bulunan 330 bin m2’lik açık, 50 bin m2 kapalı alana sahip tesislerinde bine yakın çalışanı istihdam ediyor. Gamak’ın fabrikasında, birçok sektör için 0,06 kW’dan-3000 kW’a kadar alçak ve orta gerilimli elektrik motorları ve jeneratör üretiliyor.

Pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve modernizasyon için geçtiğimiz 3 yılda 70 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren şirket, yatırımının büyük bir kısmını otomasyon ve robotik üretim modellerine yönlendirdi. Gelecek 3 yıl içinde yapılması planlanan 50 milyon dolarlık yatırımla da motor ve jeneratör üretim kapasitesinin bir buçuk kat artırılması hedefleniyor.

5MW kapasiteli jeneratör üretimi gerçekleştirecek

Türkiye’de orta gerilim motor üretimi gerçekleştiren ilk firma olan Gamak’ın üretimini gerçekleştirdiği yüzlerce jeneratör, rüzgar türbinlerinde çalışmaya ve elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin en geniş elektrik motoru ürün gamına sahip olan firma 2020 yılında 3 MW kapasiteli Orta Gerilim Motorlar, Ex – Proof Motorlar ve yeni seri tek fazlı motorlarının üretimine başladı. 2021 yılında üretimlerini daha da genişletecek olan firma yapacağı yatırımlarla, HES ve RES’ler için rüzgar ve su türbin jeneratörlerinin 5 MW’a kadar üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.