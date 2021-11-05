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Türkiye'de ekmek krizi. 3 liraya çıkabilir

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "10 lira olan ekmeğin kilogramının 12 lirayı geçmemesi için illere genelge gönderdik" dedi. Balcı, "Un fiyatları üç günde bir zamlanıyor. Ekmek zammı kaçınılmaz hale geldi" diye konuştu. Ekmeğin kilogramının 12 liraya çıkması durumunda 250 gram ekmek 3 liraya çıkmış olacak.

Ekonomi 05.11.2021, 14:45 05.11.2021, 14:50
Türkiye'de ekmek krizi. 3 liraya çıkabilir

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son dönemde yaşanan girdi maliyetlerindeki artışlar ve ekmek fiyatlarıyla ilgili Ankara’daki federasyon genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Balcı, artan girdi maliyetlerine karşı ekmeğin bugüne kadar fiyatlarındaki artışın halkın mağdur edecek düzeyde olmadığına dikkat çekti.

“Fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının, 12 liranın üzerinde olmaması için odalarımıza genelge gönderdik” dedi.

İki gün önce de oda başkanlarıyla Ankara’da yaptıkları toplantıda bunu başkanlarla paylaştıklarını kaydeden Balcı, “Bu tutar yeterli mi, değil. Bu fiyatlarla bizim mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ekmeğin kilogramının 12 liraya çıkması durumunda 250 gram ekmek 3 liraya çıkmış olacak. İstanbul’daki fırıncıların talebi 230 gram ekmeğin 2 liradan 2.5 liraya çıkmasın yönündeydi. İTO Meclisi’nde kabul edilen bu tutar için, Ticaret Bakanlığı’ndan onay bekliyor.

‘ZAM KAÇINILMAZ HALE GELDİ’

Balcı, ekmekte zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Ekmek Ankara'da en az 2.25 İstanbul'da ise 2.50 olacak. Ekmeğin fiyatı artacak. Bunun önünde durma imkânımız kalmadı” dedi.

“Un fiyatları belli bir fiyatta durması gerekiyor. Aksi takdirde zam kaçınılmaz” diyen Balcı, “3 günde bir un fiyatı artamamalı. Bakanlık bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Odun tüketen işletmelerde fırıncılarımız orman bölge müdürlüklerinde odun temin etme çalışmaları var. Onun fiyatı bile fırıncıyı zorluyor” diye konuştu.

‘MALİYETLER YÜZDE 300, EKMEK YÜZDE 100 ZAMLANDI’

Balcı, son 5 yılda maliyetlerindeki artışın yüzde 300’e yaklaştığını, buna rağmen ekmek fiyatlarındaki 5 yıllık zammın yüzde 100’de kaldığını söyledi.

Ülke genelinde 2017’de 220 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruş, kilogramının ise 5 lira olduğu bilgisini veren Balcı, “2018’de 260 gram ekmek 1,5 lira, 2019’da 240 gram ekmek 1,5 lira ve en son 2020’de 200 gram ekmek 2 lira. Ekmekte 5 yılda yüzde 100’lük zammı, artan maliyetlere bakınca makul buluyoruz” dedi.

ÖZELLİKLE UN FİYATLARI ZORLUYOR

“Bizim temel ham maddemiz olan un fiyatı 5 yıl içinde yüzde 270 zamlandı. 2017’de bir koli maya 40 lirayken, bugün itibarıyla 110 lira” diyen Balcı, “Yani maya fiyatındaki artış da yaklaşık yüzde 300. Yani ekmekteki artış bugüne kadar halkımızı mağdur edecek bir artış olmadığı gerçeğini yansıtmaktadır” diye konuştu.

Ekmek fiyatları konusunda ilgili bakanlıklarla görüşme yaptıklarını anlatan Balcı, “Bugün 4 ay zaman zarfı içerisinde, un fiyatlarının 135 liradan 2020 liraya çıktığını baz aldığımızda, undaki artışın yüzde 65 olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yine işletme giderlerimizde yüzde 60 bir artış vardır” dedi.

İSTANBUL’DA 230 GRAM EKMEK İÇİN ARKADAŞLARIN 2,5 LİRA TALEPLERİ VAR

Her ildeki üreticilerin, kendi maliyetleri doğrultusunda ekmek fiyatlarının belirleyeceği vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

– Biz 12 lirayı azami geçmemesi konusunda genelge gönderdik. Yani bu demek değildir ki tüm Türkiye’de 12 lira ekmeğin kilogram fiyatı olacak. O ildeki odalarımız maliyet hesaplarını yaparak ilgili kurumlara müracaat edip bu yönde bir fiyat alacaklar. Büyük vilayetlere bakacak olursak İstanbul’da 230 gram ekmek için arkadaşların 2,5 lira talepleri var, bu da yüzde 19 bir artışı meydana getiriyor.

– Ekmeğin kilogramını 9 lira 10 kuruştan 10 lira 86 kuruşa denk getiriyor.  Yani 12 liranın altında. Ankara’da 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruş olduğunda bu da kilogramı 11 lira 25 kuruşa denk geliyor. Bu o vilayetteki girdilerle alakalı bir durum. Un fiyatlarında bir durulma olduğunda ekmek fiyatlarında bizim düşünmüş olduğumuz bu fiyatın uzun süreli olacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Yavuz Alatan / SÖZCÜ

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