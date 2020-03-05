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Türkiye'de dolar milyoneri sayısı 164 bin 938'e ulaştı

İngiltere merkezli danışmanlık firması Knight Frank'ın raporuna göre 2019 itibarıyla Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 164 bin 938'e yükseldi. Milyoner sayısında 2018'e göre yüzde 2'lik artış yaşandı. Raporda bu sayının 2024 yılında 183 bin 162'ya ulaşacağı öngörüldü. Yani, firma 5 yıl boyunca günde ortalama 10 Türkün dolar milyoneri olmasını bekliyor. Dünya genelinde ise 2019 itibarıyla dolar milyoneri sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 49 milyon 951 bin 390'a ulaştı.

Türkiye'de dolar milyoneri sayısı 164 bin 938'e ulaştı

İngiltere merkezli danışmanlık firması Knight Frank'ın raporuna göre 2019 itibarıyla Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 164 bin 938'e yükseldi. Milyoner sayısında 2018'e göre yüzde 2'lik artış yaşandı. Raporda bu sayının 2024 yılında 183 bin 162'ya ulaşacağı öngörüldü. Yani, firma 5 yıl boyunca günde ortalama 10 Türkün dolar milyoneri olmasını bekliyor. Dünya genelinde ise 2019 itibarıyla dolar milyoneri sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 49 milyon 951 bin 390'a ulaştı.

05 Mart 2020 Perşembe 16:07
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Türkiye'de dolar milyoneri sayısı 164 bin 938'e ulaştı

İngiltere merkezli uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank artık geleneksel hale gelen Servet Raporu'nu yayımladı. Buna göre 2019 yılında Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 164 bin 938'e yükseldi. 

1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 2019'da 2018'e oranla yüzde 2'lik artış gösterdi. Raporda 'ultra zengin olarak tanımlanan 30 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı ise ülkemizde geçen yıl 1.913'e ulaştı. Ultra zengin sayısında ise yıllık yüzde 5'lik artış yaşandı. 

Ultra zengin sayısı 2018'e oranla artsa da son 5 yılda özellikle kurdaki artış sebebiyle yüzde 6 düştü. Buna karşılık 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişilerin sayısında son 5 yılda yüzde 1'lik artış yaşandı. 

18 BİN 224 KİŞİLİK ARTIŞ

Knight Frank, mevcut zengin sayılarının dışında 5 yıllık tahminlerini de yayımlıyor. Buna göre Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 2024 yılında 2019'a göre yüzde 11'lik artışla 183 bin 162'ye ulaşacak. Bu 5 yılda milyoner sayısının 18 bin 224 artacağı anlamına geliyor. Yani Knight Frank'in tahmini tutarsa önümüzdeki 5 yıl boyunca günde ortalama 10 Türk dolar milyoneri olacak. 

MİLYARDER SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Rapordaki tahminlere göre Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan ultra zengin sayısı ise 2024 yılında 2019'a göre yüzde 22'lik artışla 2 bin 336'ya ulaşacak. Bunun yanında Türkiye'de son 2 yıldır 27 olan dolar milyarderi sayısının ise 2024'e kadar aynı kalması bekleniyor. 

DÜNYADA YÜZDE 28 YÜKSELECEK

Dünya genelinde ise 2019 itibarıyla dolar milyoneri sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 49 milyon 951 bin 390'a ulaştı. Ultra zengin sayısı da aynı oranda artarak 513 bin 244'ü buldu.

Türkiye'de Norveç'ten fazla 'ultra zengin' var
Ülke Ultra zengin sayısı
ABD 240.575
Çin 61.578
Almanya 23.078
Fransa 18.776
Japonya 17.013
Birleşik Krallık 14.367
İtalya 10.701
Kanada 9.325
Rusya 8.924
İsviçre 8.395
İspanya 6.475
Hindistan 5.988
Güney Kore 5.847
S. Arabistan 5.1
Brezilya 4.812
Avustralya 3.796
Meksika 3.79
Singapur 3.306
Avusturya 2.839
Hong Kong 2.737
Türkiye 1.913
Yeni Zelanda 1.812
BAE 1.681
Norveç 1.594

Milyarder sayısı ise yüzde 1'lik düşüşle 2 bin 335'e geriledi. Knight Frank 2024'e kadar dünyada milyoner sayısının yüzde 28, ultra zengin sayısının yüzde 27, milyarder sayısının ise yüzde 12 artmasını bekliyor.  

Anahtar Kelimeler:
DolarMilyonerKnight Frank
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