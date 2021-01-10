Türkiye de dijital paraya hazırlanıyor

Geleceğin en önemli finans araçları arasında gösterilen kripto para ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ardından Ticaret Bakanlığı da çalışmalara başladı. Ticaret Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile “Blokzincirin Yıldızları Aranıyor” başlığı ile bu alanda çalışmalara başladığını açıkladı. Kısa süre önce de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'de dijital para çalışmasını başlatacaklarını duyurmuş, proje için uzmanlar işe alınmıştı.



Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre, blok zincir sektör temsilcileri ise Türkiye'nin bu alanda dünyada söz sahibi olabileceğini belirttiler. Birçok firmanın yaptığı araştırmalarda Türkiye'nin kripto parayı benimsemesinin çok sayıda ülkeyi geride bıraktığını gösterdiğini söyleyen Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Ülkemizde regülasyonun hazırlanmasıyla birlikte sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile birçok ülkeye bu konuda öncülük edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kripto paralara ABD'den Çin'e kadar pek çok ülkenin yatırım yaptığını belirten Kemal Cenk Erdem, blok zincirin uçsuz bucaksız bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Erdem, “Kripto para sadece bu teknolojinin bir kullanım çeşidi ama potansiyelini şimdiden çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin bir futbolcu, gol attıkça ya da iyi bir transfer gerçekleştiğinde artacak, sakatlığında düşecek bir token çıkartabilir” dedi.