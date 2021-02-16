Dünyada gıdadaki kayıp oranı 900 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’de bir yılda çöpe atılan 2.1 milyar adet ekmeğin parasal değeri ise 3,150 milyar TL. Dünya genelinde 840 milyon kişi açlıkla savaşırken, Türkiye'de yılda 625 bin çöp kamyonuna denk gelecek şekilde gıda israf ediliyor. En çok ekmek israfı yapan ülkeler ise İsviçre, Kanada, İngiltere ve Fransa.

Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı ve Bay Bread Fırıncılık kurucusu Serdar Yalçınkaya; “Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi önceki yıllara göre azalarak 2018’den bu yana 155 kg. olarak gerçekleşiyor. Ekmek tüketiminde Türkiye’yi 90 kilo ile Almanya, 80 kilo ile Rusya izliyor. Peşinden ABD, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri geliyor. Tüketimi her geçen gün artan taze ekmeğe ait global pazarın ise 2024 yılına kadar 600 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak ekmek tüketimi azalsa da ekmek israfı her geçen gün artıyor. Biz Bay Bread markamızda ürünleri tüketiciye donuk ve doğal olarak iletip, istedikleri zaman tüketmelerini sağlayarak israfın azalmasına da katkıda bulunuyoruz” dedi.

Yalçınkaya, ekmek israfının önlenmesine ilişkin olarak; “Ekmek, bir tarafıyla ait olduğu toplumun kültürünü ve geleneğini yansıtırken, diğer tarafıyla da emeği ve kutsallığı ifade eder. Beyaz un 1950’lerden sonra hayatımıza giren, 1970’lerden sonra yoğunlaşan bir ürün çeşidi. Türkiye’de günde 25 bin 295 ton, yılda 9,2 milyon ton ekmek üretiliyor. Bu oran günde 106 milyon, yılda 38 milyar adet ekmeğe denk geliyor. Günde 100 milyon adet ekmek tüketilirken, 6 milyon adet ekmek maalesef israf ediliyor. Biz Bay Bread markamızda doğal ham maddelerle, üretim proseslerinin en verimli şekilde vücut bulduğu bir üretim alt yapısı oluşturduk. Tüketicinin alışık olduğu damak lezzetlerini dünyada bu sektörde geliştirilmiş olan teknolojilerle harmanlayarak bir iş modeli tasarladık. Tüketiciye ürünler, doğal ham maddelerle üretilmiş olarak evlerdeki derin dondurucularda depolanabilecek formda ve ambalajda ulaştırılıyor. Ürünler derin dondurucuda muhafaza edilip, ihtiyaç duyulduğu anda çözdürme gerektirmeden direkt fırında veya tost makinesinde pişirmek suretiyle sıcak ve taze olarak tüketebiliyor. Bu iş modeli ile ekmek israfının azalacağını, ileriki zamanlarda da yok olacağını öngörüyoruz.” dedi.

Dünya genelinde unlu mamuller pazarı ise 500 milyar dolar ile toplam gıda pazarında önemli bir yer tutuyor. Bu kategorinin 2024 yılına kadar 600 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı öngörülüyor.