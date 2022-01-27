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SSB Başkanı Demir: “SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır."
Ekonomi 27.01.2022, 11:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır."