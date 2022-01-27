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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon Türkiye’nin gündeminden bu hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda kalkacak. Çünkü biz Türk Li
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. "
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. "
Ekonomi 27.01.2022, 10:59 27.01.2022, 11:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. "