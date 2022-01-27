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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon Türkiye’nin gündeminden bu hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda kalkacak. Çünkü biz Türk Li
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çer
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz."
Ekonomi 27.01.2022, 10:47
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz."