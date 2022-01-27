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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon Türkiye’nin gündeminden bu hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda kalkacak. Çünkü biz Türk Li
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80,4 dolara, 2023 yılında ise ortalama 74,3 dolara güncellendi."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80,4 dolara, 2023 yılında ise ortalama 74,3 dolara güncellendi."
Ekonomi 27.01.2022, 10:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80,4 dolara, 2023 yılında ise ortalama 74,3 dolara güncellendi."