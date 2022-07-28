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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir."

Ekonomi 28.07.2022, 10:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir."

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