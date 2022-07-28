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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Yıl sonuna doğru, tam tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Yıl sonuna doğru, tam tarihi daha sonra vereceğiz."

Ekonomi 28.07.2022, 12:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Yıl sonuna doğru, tam tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Yıl sonuna doğru, tam tarihi daha sonra vereceğiz."

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