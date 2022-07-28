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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekild
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekilde etkin olarak kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz."
Ekonomi 28.07.2022, 11:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekilde etkin olarak kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz."