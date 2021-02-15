Türkiye Çimse-İş Sendikası üyelerinin yüzü gülüyor

Türkiye Çimse-İş Sendikası İzmir Alsancak Şube Başkanı İbrahim Coşkun, üye iş yerlerinde imzalanan sözleşmeler ile üye işçilerin rahat bir nefes aldığını açıkladı. İmzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde elde edilen zamlar ve sosyal haklar Çimse-İş Sendikası üyelerinin yüzünü güldürürken, Şube Başkanı Coşkun sendikalı olmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye Çimse-İş Sendikası İzmir Alsancak Şube Başkanı İbrahim Coşkun İzmir ve Manisa’da işçilerin yüzünü güldüren yeni dönem toplu iş sözleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Zam oranı enflasyonun iki katı

Pandemi sebebiyle ulusal ve küresel anlamda ekonomik zorlukların yaşandığı bir ortamda Türkiye Çimse-İş Sendikasının Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Graniser Seramik ve Serel Seramik iş yerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerle ortalama zam oranı yüzde 27 olurken neredeyse enflasyon oranının iki katına ulaşıldı.

Türkiye Çimse-İş Sendikası İzmir Alsancak Şube Başkanı İbrahim Coşkun, “Göreve geldiği günden itibaren sendikayı her alanda ileriye taşıyan Genel Başkan Zekeriye Nazlım, yaptığımız toplu iş sözleşmelerinde sistem sendikacılığı politikasıyla hem iş barışını sağladı hem ücrette adaleti tesis etti. Üretmek, kazanmak ve kazandırmak adına güzel kararlar alan Sayın Genel Başkanımız , ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışını, haksız rekabeti önleme çabasını bu sözleşmelerle bir kez daha gösterdi. Kıdemli işçilik ön plana çıktı. Çimse-İş Sendikasının yaptığı sözleşmelerde seyyanen zamlar ve sosyal hakların yanı sıra kıdemli işçilik de ayrıca ön plana çıktı. Kıdem yılına yönelik yapılan ek zamlar, yılların emek ve alın terine vermiş istikrarlı işçilerin yüzünü daha çok güldürdü.” dedi.

"1 Mayıs’a 4 yevmiye"

Coşkun alınan yüzde 27’lik zammın yanında elde edilen sosyal haklardan da bahsederek şunları söyledi. “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde 3 yevmiye uygulamasına devam edilirken, dini bayramlarda ödenen 4 yevmiye uygulamasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de eklendi. Bu zorlu günlerde çalışan üyelerimize 4 yevmiye ödenmesine karar verildi. İş Kıymet Grupları ve Sistem Sendikacılığı: Profesyonel danışman firmalar ve akademisyenler tarafından oluşturulan iş kıymet grupları yürürlüğe konularak işe giriş ücret skalaları oluşturuldu ve sistem sendikacılığı hayata geçirildi. Tedbirler üretimde sürekliliği sağladı: Çimse-İş Sendikası örgütlü bulunduğu iş yerlerinde üyelerine yaptığı pandemi uyarıları ve tedbirler hakkındaki bilgilendirmeleri sayesinde iş yerlerinde Covid-19’a bağlı büyük sorunların yaşanmasına engel olarak üretimin sürekliliğini sağladı. Böylelikle hem ülkemiz hem işverenler hem de emekçi işçiler kazandı. Çimse-İş Sendikası olarak başta sağlık çalışanları olmak üzere büyük bir fedakarlıkla görevlerine devam eden tüm emekçilere minnettarız.”

“Sendikalı olmanın önemi ortaya çıktı”

İşverenlerin ve işçilerin zor günler geçirdiği bir dönemde Çimse-İş üyeleri sendikalı olmanın güveni içerisinde üretmeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam ederken sendikalı olmayan iş yerlerindeki emekçilerin ise endişe içerisinde çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Coşkun, “Çimse-İş Sendikası sektörde faaliyet gösteren tüm işçileri örgütlenmeye davet ederken yapılan son sözleşmelerin önemine dikkat çekiyor. İmzalamış olduğumuz Toplu İş Sözleşmesinin üyelerimize, iş yerlerimize, iş verenlerimize, Türk işçi hareketine hayırlı olmasını dileriz.” dedi.