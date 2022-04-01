Türkiye büyümede lider

Tekirdağ’da düzenlenen İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısına katılan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Pandemi döneminde dünya ticaret hacmi daralmıştı. Bütün dünya yüzde 1.3 oranda daralmıştı hatırlayın. Çin yüzde 3.2 büyümüştü, 2020 yılında Türkiye ise yüzde 1.8 oranında büyüdü. 2021 yılına geldiğimizde ise Türkiye yüzde 11 civarında büyüdü” dedi.

"Tekirdağ İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Denizbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Akbank’ın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Tekirdağ’daki iş insanları katıldı.

“Türkiye yüzde 11 civarında büyüdü”

Toplantıda konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “2019’da hatırlayın zaten bütün dünyada bir kriz vardı. Dünya ticaret hacmi kısmen yara gördü. Ama 2019 yılının sonuna gelindiğinde Çin’de virüs ortaya çıktı. Sonuç olarak pandemi bütün dünyada bir enflasyon. Petrol fiyatları arttı, doğalgaz fiyatları arttı, hammadde fiyatları arttı. Dünya Total olarak bir enflasyon ile karşılaşmıştı. 2021 yılına gelindiğinde ise bu sefer Ukrayna ve Rusya krizi ortaya çıktı. 1980 ile 2020 yılları arasında gelişmiş ülkeler yüzde 3 nokta civarında büyüyor. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 3.6 civarında büyüyor. Dünyanın tamamı ise yüzde 3.2 civarında büyüyor. Türkiye’nin büyüme hızı her zaman bir kertik daha yukarıda. 2000 ile 2020 yılları arasında ise gelişmiş ülkeler 1.7 oranından, gelişmekte olan ülkeler ise 5 küsür, dünya Total değilse yüzde 3.6 oranında büyüyor. Ama Türkiye yine yüzde 5 civarında bir büyüme hızı ile büyüyor. Pandemi döneminde dünya ticaret hacmi daralmıştı. Bütün dünya yüzde 1.3 oranda daralmıştı hatırlayın. Çin yüzde 3.2 büyümüştü, 2020 yılında Türkiye ise yüzde 1.8 oranında büyüdü. 2021 yılına geldiğimizde ise Türkiye yüzde 11 civarında büyüdü” diye konuştu.

"Yüzde 5’in üzerinde büyüyeceğiz bunu da herkes görecek"

Çakar açıklamalarının devamında bu büyümelere karşın bazı komplikasyonların olduğunu ifade ederek, “Ancak bizim bazı komplikasyonlarımız var. Biz enerji konusunda maalesef net bir şekilde ithalatçı bir ülkeyiz. Petrol artışı eşittir enflasyon demektir. Bizim gibi hammaddeyi dışarıdan alan ülkelerde petrol arttığında, enerji arttığında siz oradaki enflasyonu otomatik olarak alıp transfer etmiş oluyorsunuz. Şunu söylemek gerekir nokta bizim ülkenin üretim kapasitesi gerçekten çok iyi. Bizim sana evdeki kapasite kullanım oranı yüzde 75-76 oranında. Biz 1 milyar doların üzerinde 48 adet ürün üretiyoruz. Ve bunu 46 farklı ülkeye satıyoruz. Ben geçen ay bir ülkede yedim sadece öğrettikleri tek şey var petrol. Petrol üret sat başka herhangi bir şey yok. Bizim çok ciddi anlamda hem ürün çeşidimiz var, hem de çok farklı pazarlara satabiliyoruz. Bu senede yüzde 5’in üzerinde büyüyeceğiz bunu da herkes görecek” diye konuştu.

Turizmde Avrupa ve Arap pazarları

Turist konusuna da değinen Çakar, “Ancak bu sene maalesef Rusya Ukrayna krizi dolayısıyla hedef 35-40 milyon dolarken, Ukrayna-Rusya krizi bu durumu biraz negatif etkileyebilir. Ancak İngiltere pazarı, İsrail pazarı, Avrupa pazarı ve Arap pazarı ile bunu kapatabileceğimizi düşünüyorum. Rusya bize en çok turist gönderen ülke. Almanya sonra Polonya ve Ukrayna geliyor” şeklinde açıklamada bulundu.

“Bir karış toprağı nadasa bırakamayız”

Alpaslan Çakar son olarak tarım konusuna da değinerek, “Bu pandemi özellikle bize şunu gösterdi. Gıda ve tarım milli bir meseledir, stratejik bir meseledir. Hatta Sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle savunma sanayisi kadar önemli bir meseledir. Biz bir karış toprağı nadasa bırakamayız. Biz her karış toprağı ekmek zorundayız” diyerek açıklamalarını noktaladı.