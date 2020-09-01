Türkiye Bankalar Birliği Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları Hakkında

Program kapsamında, ilk aşamada hayata geçirilecek olan “İş Analisti Eğitim Programı” için uygun niteliklerdeki adaylar katılım başvurularını 1-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Kariyer.net üzerinden yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek internet tabanlı sınav ve mülakatta başarılı olan gençler, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan ve aralık ayında başlayarak yaklaşık 3 ay sürecek ücretsiz uzaktan eğitim programına dahil olabilecek. Program sonunda katılımcılar “İş Analisti Sertifikası” almaya hak kazanacak.

“İş Analisti Eğitim Programı”na üniversitelerin fen, mühendislik ve idari bilimler fakültelerinden yeni mezun (2019 yılı ve sonrasında mezun olan) veya en geç 2021 Şubat ayında mezun olacaklar kabul edilecek. Bu kriteri karşılayan başvuru sahiplerine internet tabanlı genel yetenek sınavı uygulanacak. Oluşacak baraj puanını geçenler teknoloji terminolojileri hakkındaki bilgileri, analitik düşünme yetenekleri, problem çözme ve iletişim becerilerinin sınanacağı uzaktan mülakat elemelerine davet edilecek.

Aralık ayında başlaması planlanan eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri ilerleyen günlerde duyurulacak.