‘Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğalgaz Boru Hattı’ anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan heyeti ve Türk heyeti katıldı. Program Ermenistan Savaşı’nda şehit düşen Azerbaycanlılar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Bakan Dönmez ve Bakan Şahbazov’un konuşmalarının ardından imza törenine geçildi.

“Ankara bizim olduğu kadar sizin de vatanınız, Bakü sizin olduğu kadar bizim de evimizdir”

Azerbaycan’dan gelen heyeti ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye ve Azerbaycan’ın buluşması, bizlerin bir araya gelmesi, klasik bir ev sahibi-misafir buluşmasının çok ötesinde bir mahiyete sahip. Aslında bizim buluşmamız iki ev sahibinin buluşmasıdır. Çünkü Ankara bizim olduğu kadar sizin de vatanınız, Bakü sizin olduğu kadar bizim de evimizdir. Türkiye Azerbaycan ilişkisi tarihin, ortak duyguların ve ortak ideallerin üzerine kurulmuş; güven harcıyla yoğrulmuş bir kardeşlik bağıdır. Bu bağ en zor günlerde dahi çözülmemiş, zorluklar karşısında daha da kuvvetlenmiştir. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesi verdiği günlerden Karabağ’da verilen mücadeleye kadar her zorluğu kol kola aştık. Önümüze çıkan her engeli birlikte yıktık. Bir olduk, biz olduk ve hep birlikte büyük olduk. Bizim gücümüz kardeşliğimizdir. Kardeşliğimiz ise her zaman bakidir. Öyle ki bu kudretin azametiyle Azerbaycan ordusu Karabağ’daki yaklaşık 30 yıllık işgale son verdi. Azerbaycan’ın bayrağı yeniden Karabağ’da bütün haşmetiyle ve heybetiyle dalgalanıyor. Buradan Laçin’e, Fuzuli’ye, Cebrail’e ve vatan toprağının her karışına selam ediyoruz. Selam olsun Karabağ’ın dağlarında şehadet şerbeti içenlere aziz vatan evlatlarına, selam olsun Karabağ’ın yiğit analarına, selam olsun Karabağ fatihlerine. Zaferimiz kutlu, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak kardeşimiz Azerbaycan’ın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Dönmez, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in de tekrar tekrar altını çizdikleri gibi kardeşliğimiz her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Birlikte ortaya koyduğumuz gelecek tasavvuru, projelerimizle ete kemiğe bürünüyor. Sayın Aliyev’in de dediği gibi ‘Hayata geçirdiğimiz dev projeler bizim gücümüzü gösteriyor.’ Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğiyle her iki devletin de geleceği daha aydınlık, yarınlarımız çok daha umut dolu. Bizim kardeşliğimiz bölgemizin istikrarı için de büyük bir öneme sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta Azerbaycan ziyaretinde ‘Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir hale getirmek için mücadele etmektir’ diyerek her iki ülkenin bu konudaki müşterek gayretini ortaya koydular. Ekonomiden enerjiye, tarımdan güvenliğe kadar birçok alandaki ortaklıklarımızla coğrafyamızı bir istikrar merkezine dönüştürüyoruz. İnşallah, bu birlikteliğimiz ebet müddet devam edecek. Türkiye olarak kardeşimiz Azerbaycan’ın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu da iyi biliyoruz ki iyi günde kötü günde ne zaman ihtiyacımız olsa Azerbaycan da hep bizim yanımızda” açıklamasında bulundu.

“Bugüne kadar TAP’a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Enerji alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiyle başlayıp Bakü-Tiflis-Erzurum projemizle büyük bir aşama kaydeden ortaklığımız TANAP ile kıtaları aştı. Güney Gaz Koridoru’nun en uzun bölümü olan TANAP’ı, Anadolu’yu boydan boya aşarak tamamladık. Böylece Azerbaycan gazını ülkemize ve Avrupa’ya ulaştıracak büyük bir projenin altından alnımızın akıyla kalktık. TANAP’la Milli Enerji ve Maden Politikamızın önemli bir parçası olan enerjide merkez ülke olma hedefimize büyük bir adım daha attık. Rekor sürede tamamladığımız TANAP’ta, 30 Haziran 2018’den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı. Güney Gaz Koridoru’nun son halkası ve TANAP’ı Avrupa’ya bağlayan TAP’ın geçtiğimiz ay faaliyete başladığı haberini memnuniyetle karşıladık. TAP’a ilk doğal gazı verdik. Bugüne kadar TAP’a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı. En yakın zamanda ticari gaz akışının da başlamasını bekliyoruz. Böylece Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliği açısından çok önemli bir adım atılmış olacak. Enerjinin İpek Yolu Avrupa’ya ulaşacak. Bugün, Türkiye Azerbaycan ortaklığını çok önemli bir projeyle perçinleyeceğiz. Kıtaları ve halkları birbirine bağlayan doğal gaz boru hatlarımız ile örülen, STAR rafinerisi gibi dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız, Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı ile derin bir anlam kazanacak. Hatırlayacağınız üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız 25 Şubat 2020’de Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, en kısa zamanda Türkiye’nin Iğdır şehrinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bir doğal gaz boru hattı inşa etme sözü vermişti. Bugün burada, bu projenin ilk adımını teşkil edecek mutabakat zaptını imzalamak için bulunuyoruz. İnşallah bu boru hattını da doğal gaz alanında birlikte hayata geçirdiğimiz diğer projeler gibi en kısa zamanda tamamlayacağız.”

“Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin doğal gaza kesintisiz erişmesi için çalışmaları başlatıyoruz”

Iğdır üzerinden bölgeye ulaştırılacak olan gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisinin daha sarılacağını belirten Bakan Dönmez, “Türkiye-Nahçıvan boru hattı sayesinde, gönülden bağlı olduğumuz Azerbaycan ile çok daha güçlü bir bağ kuruyoruz. Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin doğal gaza kesintisiz erişmesi, doğal gaz konforundan sorunsuz yararlanması için çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız, gittiği her yere medeniyet ve refah götüren ecdadımızın izlerini takip ederek Nahçıvan’ı doğal gazın rahatlığıyla buluşturmak. Projenin hayata geçmesi için hem bizler hem de Azerbaycan Enerji Bakanlığı elinden geleni yapacak. BOTAŞ ve SOCAR işbirliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan ülkemiz üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak. 500 bine varan nüfusu ve 500 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle Nahçıvan’ın doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği adına büyük bir aşama kaydedeceğiz. Iğdır üzerinden bölgeye ulaştırılacak olan gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak. Böylece, Nahçıvan’a Karabağ’ın işgali öncesindeki kadar güvenli bir doğal gaz arzı sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek”

Dönmez, “Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz. Proje kapsamında Iğdır Dilucu’na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan’a en güvenli şekilde ulaşacak” diye konuştu.

“Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı da bu zaferin doğurduğu bir istikrar projesidir”

Karabağ’ın işgalden kurtulmasıyla bölgede çok güçlü bir istikrar havası esmeye başladığını önemle vurgulayan Bakan Dönmez, “Karabağ’da Azerbaycan’ın kazandığı zaferle birlikte Nahçıvan’ın ve bölgemizin önemi de arttı. Bu zaferle birlikte savaşların, işgallerin ya da mültecilerin konuşulduğu bir coğrafya yerine projelerin konuşulduğu bir bölge ortaya çıktı. Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı da bu zaferin doğurduğu bir istikrar projesidir. Projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak. Bölgede birçok girişim ve yatırımın önü açılacak. Türkiye Azerbaycan kardeşliği bu projeyle daha güçlü ve daha stratejik bir ortaklığa dönüşecek. Nahçıvanlı kardeşlerimiz evlerinde, okullarında ve hastanelerinde kesintisiz doğal gaza kavuşacak. Bugüne kadar birlikte çok güzel işler başardık ve birbirimizin gücüne güç kattık. Bunu yaparken, ürettiğimiz refahı paylaşırken, iş birliğimizi bölge sınırlarının ötesine taşıdık. Sözlerime burada son verirken doğal gaz boru hattı projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini bir kez daha kutluyorum. Karabağ’ı azad kılmak için şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Projemiz ve bugün imzalayacağımız mutabakat metnimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.