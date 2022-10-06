Türkiye-Azerbaycan arasına enerji alanında yeni işbirlikleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘’Enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız’’ dedi.

Türkiye-Azerbaycan 2’inci Enerji Forumu İstanbul’da gerçekleşti. Forum; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile iki ülke arasında enerji alanında faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Forum kapsamında enerji alanında iki ülke arasında yapılabilecek işbirlikleri gündeme geldi. İki ülke arasında mevcut işbirliklerinin artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Bakan Dönmez forumda yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl forumun ilkinin Azerbaycan’da düzenlendiğini hatırlatarak, "Forumun ilkinde yaptığımız anlaşmalar bize birçok konuda rehberlik etti, yeni işbirliği alanları gösterdi ve diyaloğumuzun artarak ilerlemesine vesile oldu" dedi.

İlk forumda yapılan işbirliklerinden bahseden Bakan Dönmez, "Malumlarınız olduğu üzere, bugüne kadar birlikte hayata geçirdiğimiz başarılı işbirlikleri, mevcut ve potansiyel fırsatların çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesinde bizlere büyük güç verdi. Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk. 2022 yılı başında dünyada yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği küresel kriz ortamına rağmen iki ülke olarak sergilediğimiz tutum ile enerji arz güvenliği noktasında üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirdik" şeklinde konuştu.

‘’Yeşil Enerji konseptinin uygulanmasında Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz’’

Yenilenebilir enerji alanında çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Dönmez, "Önemli hidrokarbon kaynaklarına sahip bir ülke olan Azerbaycan’ın da enerji dönüşümü için benzer hedefleri olduğunu biliyoruz. Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan “Yeşil Enerji” konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz. hidrokarbon alanında hayata geçirdiğimiz başarılı iş birliğinin yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla birlikte çok daha yol ilerleyebileceğimize eminim" diye konuştu.

‘’Enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz’’

İki ülke arasında yapılacak işbirlikleriyle ilgili de konuşan Dönmez, "Ülkelerimiz arasında hayata geçirilen ve hayata geçirilmesi beklenen projeler, her seferinde bizleri daha ileri taşıyacak yeni fırsatlar oluşturuyor. Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

Bakan Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belirtmek isterim ki, Azerbaycanlı mevkidaşım Sayın Şahbazov ile Enerji Forumunun temellerini atarken, zamanın koşullarına göre kendini yenileyen ve ülkelerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunan bir mekanizma hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda, gelecek dönemde Çalışma Gruplarımız arasına eklemeyi planladığımız “Madencilik” başlığını da bu vesileyle duyurmak isterim. Bu Grubun, ülkelerimizin madencilik sektörüne büyük katkılar sunacağı noktasında Sayın Şahbazov ile hemfikiriz. Aynı zamanda, Forum kapsamında “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” adı altında kurulan Çalışma Grubu, enerji verimliliğinin artan önemine vurgu yapmak üzere önümüzdeki dönem ayrı bir başlık olarak Forum kapsamında gündeme gelecektir. Bu noktada aramızda bulunan özel sektör temsilcilerimizden de beklentimiz var. Bugün ortaya koyduğumuz, karşılıklı güçlü iradeden de güç alarak, her iki ülkenin yararına projeler ortaya koymanız ve kardeşliğimizi güçlendirmeniz. Bu forumun temel amacı da bizce budur."