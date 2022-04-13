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“Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor”

Avukat Arabulucu Umut Metin, Türkiye’nin Ağustos 2019’da imzaladığı Singapur Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Ekonomi 13.04.2022, 15:28
“Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor”

Avukat Arabulucu Umut Metin, Türkiye’nin Ağustos 2019’da imzaladığı Singapur Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Yabancı sermayenin Türkiye’ye güvenle gelmesinin önemli adımlarından birini oluşturacak olan Singapur Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Uluslararası Ticaret Hukuku Uzmanı Dr. Avukat Arabulucu Umut Metin, Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk ile geride bırakılması açısından 2019 yılında Türkiye’nin de imzaladığı Singapur Sözleşmesi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu sözleşmeye, Türkiye’nin de içinde olduğu 55 ülkenin taraf olduğu bilgisini verdi.

“Arabuluculuk artık sınır ötesinde de uygulanabilecek”

Metin, “Bugünün arabuluculuk açısından önemini sorduğumuzda, örneğin bundan böyle Türkiye’de yapılan ticari bir arabuluculuk anlaşması ABD’de, Çin’de yapılan ticari bir arabuluculuk anlaşması Katar’da Singapur Sözleşmesi sayesinde infaz edilebilir hale gelmektedir. Arabuluculuk anlaşmalarının dünyanın geniş coğrafyalarında infaz edilebilmesi muazzam bir gelişmedir. Singapur Sözleşmesi 11 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu haliyle Türkiye, Singapur Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyan dünyadaki ilk 7 ülkeden biri durumundadır. Singapur Sözleşmesi’ne yürürlük kazandıran diğer ülkeler ABD, Çin, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Singapur ve İran’dır” dedi.

“Arabuluculuk, yabancı sermayenin ve yabancı yatırımcının ülkemize gelmesine imkân veriyor”

Yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi için arabuluculuk önemli bir cazibe oluşturduğunu kaydeden Metin, “Uluslararası Arabuluculuk Anlaşmalarının İcra Edilmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Singapur Sözleşmesi) Ne Kazandırıyor? diye sorulduğunda, Metin; sorun yaşayan bir şirketin varacağı bir arabuluculuk anlaşmasının hukuken tam güvenilir ve sınır ötesinde de uygulanabilir olduğunu bilmesi hukuki güven anlamına gelir.

Günümüzde uluslararası ticaret, sınırları aşan uluslararası ticari satış sözleşmeleri, farklı devletlerde bulunan şirketlerin yoğunlaşmış ticari ilişkileri ortadadır. Özellikle bir başka ülkeye mal, hizmet veya sermaye hareketi halinde, söz konusu ticari ilişkinin güven içinde ilerlemesi istenir. Yatırım yapılacak ülke yargısının özellikleri, mahkemelerde yargılamanın yıllar alması, kazanç değil zarar demektir. Yabancı yatırımcı ise, zarar edeceğini bile bile bir başka ülkeye yatırıma sıcak bakmaz. Zarar riski veya hukuki güvenlik kaygısı artınca yabancı ülkede veya bir başka ülkede ticarete istekli olmayacaktır. En azından bu tür hukuki riski azaltmak isteyecektir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye arabuluculukta önderlik yapan ülkedir”

Türkiye’nin, Singapur Arabuluculuk Anlaşmasını imza eden ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatan Metin, “Türkiye, arabuluculuğun son 10 yıldaki ivmelenen yükseliş sürecinde takipçi ülke değil, önderlik yapan ülkelerden biridir. Kendi ülkesinde arabuluculuk uygulamasına alışık yabancı bir şirketin, Türkiye’de arabuluculuğun uygulanır ve infaz edilebilir olduğunu bilmesi önemlidir. Öngörülebilir bir düzen, iyi bir hukuk devleti algısını arabuluculuk kuvvetlendirmektedir” diye ekledi.

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