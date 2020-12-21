TÜRKİYE - AB GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek’inde katıldığı Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye-AB Gümrük Birliği toplantısı gerçekleştirildi.
HOPA-Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek’in de katıldığı Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye-AB Gümrük Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf A. Könıgs, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Avrupa, Türkiye, EFTA ülkeleri, AGİT ve Avrupa Konseyi'nden Sorumlu Komisyon Üyesi Büyükelçi Susanne Schütz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Avrupa Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve iş dünyasından önemli temsilciler katıldı.
AB ile Türkiye arasında artan ticaret hacmi ve değişen ekonomik ortam göz önüne alındığında, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve genişletilmesi çağrıları uzun süredir gündemdedir. Mevcut ticaret durumuna ve mevcut ticaret ihtiyaçlarına uyum, tarım ve hizmet sektörlerinin dahil edilmesi ve diğer teşviklerin sağlanması; her iki tarafta bulunan birçok şirketin rekabet güçlerinin arttırılması için gerekli olan yeni fırsatlar değerlendirildi.
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