Türkiye 2023 sonunda 1 trilyon TL sınırını aşacak

Türkiye’nin en büyük e-ticaret zirvesi World Ecom 2022, Antalya’da üçüncü gününde. Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik üç gün içinde 35 ülkeden bin 500 kişiyi bir araya getirdi. 25 bin B2B görüşmenin yapıldığı dev organizasyonun, 25-26 Ekim’de Londra’da ‘World E-Commerce Forum- Londra Global Meeting’ adı altında gerçekleştirilerek uluslararası bir etkinlik haline getirileceği ifade edildi.

Zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştiren TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ihracat üzerinden Türk üreticiyi dünyaya açmanın önemine değinerek, “2023’te dünya genelinde e-ticaret hacminin 6.5 trilyon dolara ulaşması, 2024 yılına gelindiğinde de dünyada toplam ticaretin yüzde 22’sinin e ticaret üzerinden gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl küresel e-ticaret kullanıcı sayısı 3 milyara ulaştı, globalde e-ticaret harcamaları ise 5 trilyon dolara yaklaştı. Bu rakamlara baktığımızda, Türkiye için e-ihracat kanallarında çok fazla fırsat olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye’de 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret işlem hacminin 2021’i 400 milyar TL ile kapattığını belirten TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “2022 ve 2023 yıllarında her yıl yüzde 50 büyümeyle Türkiye’de toplam e-ticaret hacminin, 2023 sonunda 1 trilyon TL sınırını aşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.