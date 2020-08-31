Türkiye, 2. çeyrekte yüzde 9,9 daraldı

Koronavirüs salgınının etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi, yüzde 9,9 daraldı. Uzmanlar, yüzde 7,5 ila yüzde 15 gibi geniş bir aralıkta daralmaya bekliyordu.

Ayrıntılar birazdan...