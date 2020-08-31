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Türkiye, 2. çeyrekte yüzde 9,9 daraldı
Koronavirüs salgının etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi, yüzde 9,9 daraldı. Uzmanlar, yüzde 7,5 ila yüzde 15 gibi geniş bir aralıkta daralmaya bekliyordu.
Ekonomi 31.08.2020, 10:07
2006
Koronavirüs salgınının etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi, yüzde 9,9 daraldı. Uzmanlar, yüzde 7,5 ila yüzde 15 gibi geniş bir aralıkta daralmaya bekliyordu.
Ayrıntılar birazdan...
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|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
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|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
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|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
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|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
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|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
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|41
|16. Deportivo Alaves
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|39
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|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
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|38
|25