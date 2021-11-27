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Turkcell’in inovatif çözümlerine iki uluslararası ödül

Turkcell, telekom endüstrisinde dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin yarıştığı Global Telecoms Ödülleri 2021’de 2 ayrı ödülün birden sahibi oldu.

Ekonomi 27.11.2021, 10:38
Turkcell’in inovatif çözümlerine iki uluslararası ödül

Turkcell, telekom endüstrisinde dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin yarıştığı Global Telecoms Ödülleri 2021’de 2 ayrı ödülün birden sahibi oldu.

Teknolojinin gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Turkcell, telekom sektörünün küresel çapta en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Global Telecoms Ödülleri 2021’de 2 farklı kategoride birden ödül kazandı. Operatör mühendislerinin geliştirdiği inovatif teknolojik çözümler, toplam 20 farklı alanda ödüllerin dağıtıldığı organizasyonda dikkatleri çekti.

Ödül töreninde Yapay Zekayı Geliştirme (Advancing Artificial Intelligence) kategorisinin kazananı, operatörün otizmli çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasında yer alan ‘Yapay Zeka Tabanlı Duygu Tanıma’ teknolojisi oldu. Operatör, ayrıca Yılın Tüketici IoT Girişimi (Consumer IoT Initiative of the Year) kategorisinde ‘LTE-M ile Akıllı Mikromobilite’ projesiyle global rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Geliştirilen çözümler şöyle açıklandı:

Otizmli çocuklar için yapay zeka tabanlı eğitimler

Turkcell’in çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirdiği uluslararası sertifikalı eğitici oyun uygulaması ‘İçimdeki Hazine’, Türkiye’nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitime eşit katılımını destekliyor. Yapay zeka tabanlı duyguları öğrenme teknolojisi ile çocuklar, ekranda gördükleri duyguları, cihazlarının ön kamerası vasıtasıyla kendilerini de görerek taklit edebiliyor. Bu teknoloji ile otizmli çocuklar, yapay zeka yüz tanıma algoritması ve uygulama içi yönlendirmelerle duyguları daha kolay öğrenebiliyor.

Uygulamada bulunan yapay zeka tabanlı bir diğer teknoloji olan iletişim ve konuşma modülü sayesinde ise çocuklar, söylemek istediklerini uygulama üzerinden seçtikleri resimler aracılığıyla aktarabiliyor. Operatör tarafından geliştirilen yapay zeka sesinin de kullanıldığı uygulamada, kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine dair sesli bilgiler veriliyor. Ayrıca uygulama aracılığıyla çocuklara anlamlı cümle kurmaları öğretiliyor ve iletişim zorluklarını aşmalarına imkan sağlanıyor.

‘LTE-M ile Akıllı Mikromobilite’ projesi

Turkcell’in ödüle layık görülen yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi ‘LTE-M’ ise mikromobilite, otonom sipariş teslimatı, sağlık verileri ve envanter takibi gibi alanlarda standartları değiştiriyor. Birçok alanda rahatlıkla kullanılabilen LTE-M teknolojisi sayesinde, dönüşen dünyada tüketici ihtiyaçlarının daha verimli karşılanabilmesi hedefleniyor. Özellikle metropollerde giderek popüler hale gelen paylaşımlı scooter’ların yönetimi de LTE-M teknolojisiyle verimli hale geliyor. Ayrıca bu teknoloji, düşük enerji tüketimiyle de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

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