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Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi

TVF GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZAFER SÖNMEZ

Ekonomi 25.09.2020, 10:13
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Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Turkcell hisselerinin yüzde 26,2’sini satın alarak Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındı.

Turkcell yayınladığı açıklamayla, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21 Ekim tarihinde Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Genel Kurul’da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, Letter One, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylamaları istenecek. Hisse devir işleminin, Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanması ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi, hissedarlar arasında geçmişten süregelen hukuki davaların sona erdirilmesi, azınlık hissedar haklarının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim prensiplerinin geliştirilmesi, Turkcell’in mevcut temettü politikasının desteklenmesi ve temettü öngörülebilirliğinin sağlanması konularında büyük bir fırsat olarak görülüyor.

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer üretme paydasında buluşturacak ve şirketin en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız. Bu satın alma ile birlikte geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulurken şirketinde tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeffaf bir yapı sağlanıyor. Yeni dönemde Turkcell’de yüksek katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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