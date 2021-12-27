Turkcell’in ‘Çok Çekici’ temalı reklam filminin 5’incisi yayına girdi

Turkcell’in #ÇokÇekici temalı reklam kampanyasının son filmi yayına girdi. Bir köy ziyaretinde bağlamasıyla türkü çalan yaşlı amcaya rap şarkısıyla eşlik eden gencin yer aldığı filmde, operatörün yüksek çekim gücü ve altyapı üstünlüğü vurgulanıyor.

Turkcell’in sahip olduğu yüksek çekim gücüyle tüm Türkiye’yi hem hayata hem de birbirine bağladığını anlattığı #ÇokÇekici reklam filmi serisinin beşincisi yayına girdi. Verilen bilgiye göre, diğer dört filmde olduğu gibi son filmde de Türkiye’nin dört bir yanından güzel görüntülere ilave olarak ilk kez reklam filmine özel türkü ve rap füzyonu bir şarkı hazırlandı. Gezgin bir gencin köy kahvesinde bağlamasını çalan mahalli bir sanatçıya rap şarkısıyla eşlik ettiği filmde, operatörün 27 yıldır yüksek çekim gücüne, geniş kapsama ağına ve altyapı üstünlüğüne sahip olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanı Turkcell ile ‘Çok Çekici’

Operatör, ‘Çok Çekici’ reklam filminin ilkini sevilen türkülerle anlattı. Anadolu’nun birçok şehrinden muhteşem görüntülere yer verilen reklam filminde; ‘Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar’, ‘Ordu’nun Dereleri’, ‘Sivas’ın Yollarına’, ‘Ağrı Dağın Eteğinde’, ‘Diyarbakır Güzel Bağlar-Lorke’ ve ‘İzmir’in Kavakları’ türküleri yeniden yorumlanmıştı.

Serinin ikinci filmi ise yeni görüntüler ve yeni şarkılar ile devam etti. Yine Türkiye’nin farklı noktalarında çekimlerin gerçekleştiği reklam filminde; ‘Üsküdar’a Gider iken’, ‘Karahisar Kalesi’, ‘Adana Köprübaşı’, ‘Ulus, Cebeci, Çankaya’ ve ‘Çayeli’nden Öteye’ eserleri modern bir tarzda seslendirilmişti.

Kalpleri birbirine bağlayan yol Turkcell’den geçiyor

Operatörün yüksek çekim gücü sayesinde doğudan batıya tüm Türkiye’yi kesintisiz birbirine bağladığı anlatılan üçüncü reklam filminde Neşet Ertaş’ın ‘Gönül Dağı’ türküsü ve Tarkan’ın ‘Hüp’ adlı parçası birlikte kullanılmış, her iki eserde de geçen ‘kalpten kalbe giden yol’ sözünün öne çıktığı filmde, kalpleri birleştiren yolun Turkcell’in yüksek çekim gücü olduğu vurgulanmıştı.

Hem havada hem karada üstün çekim gücü

Dijital operatör Turkcell’in yüksek çekim gücüne vurgu yapan ‘Çok Çekici’ reklam serisinin dördüncü filmi, yaz mevsimine duyulan özlemi anlatıyordu. Filmde, Babadağ-Ölüdeniz arası bin 700 metre yükseklikten yapılan yamaç paraşütü atlayışı sırasında operatörün güçlü şebeke altyapısı üzerinden kesintisiz canlı yayın yapılması konu edilmişti.