Turkcell’e ‘Türkiye’nin En İyi İşyeri’ ödülü

İnsan kaynakları alanındaki uygulamalarıyla fark oluşturan Turkcell, Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırmalarından Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye’nin En İyi İşyeri’ ödülünü aldı.

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric’in yaptığı araştırmalar sonucunda ‘Türkiye’nin En İyi İşyeri’ ödülünü alan kurumlar; ‘çalışan bağlılığı, çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı’ endekslerine göre belirlendi. Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamındaki değerlendirme sonucunda Turkcell, ‘Türkiye’nin En İyi İşyeri’ ödülüne layık görüldü.

“Çalışanlarımızın bize duyduğu güven ve aidiyetle fark yaratıyoruz”

Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’de esnek çalışma modelini ilk hayata geçiren şirketlerden biri olan Turkcell, insan odaklı kurumsal yaklaşımıyla her zaman çalışan memnuniyetinde de öne çıkmayı sürdürüyor. İş verimliliğinin yanı sıra yüksek çalışan bağlılığı performansımızla ve insan kaynakları alanında kazandığımız ödüllerle bu yaklaşımın yansımalarını görüyoruz. Global ölçekte düzenlenen ve alanında en geniş katılımlı programlardan biri olan Kincentric Best Employers’ta geçtiğimiz yıl gibi bu yılda ’Türkiye’nin En İyi İşyeri’ ödülünü aldığımız için çok mutluyuz. Yeni yetenekleri çekebilme potansiyeline sahip bu ödül, çalışanlarımızın şirketimize olan yüksek bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, dünyanın ilk dijital operatörü konumumuzun yanı sıra tüm paydaşlarımız gibi çalışanlarımızın da bize duyduğu güven ve aidiyetle fark oluşturmaya devam ediyoruz. Kararlı ve dinamik iş gücü yapımızla, birlikte daha birçok başarıya imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”

Verilen bilgiye göre, dünya genelinde 20 yıldır yürütülen En İyi İşyerleri (Kincentric Best Employers) programı, 78 farklı ülkede uygulanıyor. Son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirket programa dahil edilirken, 15 milyon çalışana ulaşılarak çalışanların örüşleri doğrultusunda en iyi işyerleri belirleniyor. Türkiye’de 2006 yılından bu yana uygulanan En İyi İşyerleri programı, Türkiye’nin en geniş katılımlı işyeri araştırmalarından biri olarak dikkat çekiyor.