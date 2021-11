Turkcell'e

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye’nin pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen ilk ödül seremonisi The Hammers Awards 2021’de “En İyi İşveren Markası Takımı” seçildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Pazarlamasyon tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen The Hammers Awards 2021’de ödüller sahiplerini buldu.

Sector Hammers, Channel Hammers ve Special Hammers olmak üzere 3 ana kategori ve 41 alt kategori kapsamında verilen ödüller, kazananlara NFT olarak da verilerek dünyada bir ilke imza atıldı. Odağına her zaman insanı koyan ve hayatın her alanında çalışanlarının yanında olan Turkcell’in İç İletişim ve İşveren Markası ekibi, The Hammers Awards’da “En İyi İşveren Markası Takımı” kategorisinde verilen tek ödülün sahibi oldu.

- “Liderlik konumumuzu sürekli kılmayı amaçlıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, "İşveren markası alanında teknoloji ve telekomünikasyon firmaları başta olmak üzere, tüm yerli ve yabancı firmalardan ayrışarak liderlik konumumuzu sürekli kılmayı amaçlıyoruz. Özellikle pandemi sonrası, Esnek Çalışma Modeli’nde çalışan Turkcell’lilerin takım ruhunu ve motivasyonunu güçlü kılacak, güçlü altyapımız ve hızlı teknolojimizden güç alan, sektörde fark yaratan, yenilikçi, ilham veren iletişim ve etkinlik aktivitelerini ortaya koymaya devam ediyoruz. Turkcell olarak insan kaynağına yaptığımız yatırımların ve başarılarımızın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Bu ödülü aldığımız için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.